BMW-Fahrerin gerät in Horgauergreut an die Leitplanke

Eine 55-jährige BMW-Fahrerin gerät bei Horgauergreut in einer scharfen Kurve mit der Beifahrerseite an die Leitplanke.

Zu weit nach rechts ist eine BMW-Fahrerin am Donnerstag in Horgauergreut geraten. Die 55-Jährige kam um 6.35 Uhr auf der Kreisstraße von Horgau ab und war in Richtung Adelsried unterwegs.

In der scharfen Kurve nach dem „Horgauer Bahnhof“ touchierte sie laut Polizei allein beteiligt mit ihrem Fahrzeug die rechte Leitplanke. Die komplette Beifahrerseite wurde zerkratzt und der Spiegel abgerissen. Einschließlich Leitplanke beziffert sich der Gesamtschaden auf rund 4000 Euro. (thia)