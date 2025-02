Lukas Steppich löst Sebastian Matt bei der FFW Horgauergreut als Kommandant ab

Nach sechs Jahren Amtszeit wurden auf der Dienst- und Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Horgauergreut turnusgemäß die Kommandanten und Vorstandsmitglieder neu bestimmt. Die Leitung des Wahlausschusses übernahm Horgaus Zweiter Bürgermeister Walter Steinle. Neu zu besetzen war das Amt des Kommandanten, nachdem Sebastian Matt nach 18 Jahren Dienstzeit dieses niedergelegt hatte. Für die wichtige Aufgabe stellte sich Lukas Steppich zur Verfügung und wurde einstimmig zum neuen Kommandanten gewählt. Ihm zur Seite steht der wiedergewählter Stellvertreter Florian Schierlinger. Ein großer Dank ging an Matt, der die Greuter Wehr in seiner Amtszeit maßgeblich vorangebracht und hervorragend ausgebildet hat. Im Rahmen seines Jahresberichts las Matt die letzten 18 Jahre kurz Revue passieren und versicherte: „Ich stehe euch auch weiterhin gerne in anderen Positionen zur Verfügung.“

Ergebnis der Vorstandswahlen

Vorstand Thomas Gewitsch wurde erneut das Vertrauen ausgesprochen. Als Verstärkung für die Vereinsführung wurde Tim Wieland zum stellvertretenden Vorstand gewählt. Nachdem sich der verdiente Kassenwart, Andreas Schierlinger, ebenfalls nach 18 Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, vertraute die Mitgliederversammlung diese Aufgabe Tobias Wackers an. Schriftführerin Rebecca Vogt wurde wiedergewählt. Sebastian Matt, Tobias Fischer und Sabrina Fischer stellten sich als Beisitzer zur Verfügung. Luka Frank wurde für das Amt der Jugendwartin vorgeschlagen. Allen Wahlvorschlägen stimmte die Mitgliederversammlung einstimmig zu. Nicht mehr zur Wahl stellten sich die langjährigen Kassenprüfer Annelies Lang und Gerd Hutner, deren Ämter von Andreas Schierlinger und Harald Tögel übernommen wurden. Ebenfalls nach 18 Jahren tatkräftiger Unterstützung hat sich Alexander Steppich von seinem Amt als Beisitzer und damit aus der Vorstandschaft der Horgauergreuter Feuerwehr verabschiedet.

Auf die Verstärkung der Vorstandschaft durch junge tatkräftige Mitglieder, frische Ideen und eine gute Zusammenarbeit freut sich Vorstand Gewitsch. Seinen herzlichen Dank sprach er allen ausgeschiedenen Funktionäre aus und würdigte ihren engagierten Einsatz zum Wohl des Feuerwehrvereins und des Ortsteils Horgauergreut. (AZ)