Horgauergreut

vor 35 Min.

Unbekannte schmeißen in Horgauergreut Autoscheibe ein

An einem in Horgauergreut geparkten VW-Caddy wird mit einem Stein die Heckscheibe eingeworfen.

An einem in Horgauergreut geparkten VW-Caddy wird mit einem Stein die Heckscheibe eingeworfen. Der Wagen stand in der Straße „Am Bahnhof“.

Ein schwarzer VW-Caddy ist in Horgauergreut beschädigt worden .Die Täter warfen mit einem Stein die Heckscheibe ein. Der Wagen stand laut Polizei im Zeitraum vom Sonntag bis Montag in der Straße „Am Bahnhof“. Durch die zerborstene Scheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

Themen folgen