Zum Geburtstag der Dankkapelle gibt's ein Fest in Horgauergreut

Mit einem Gottesdienst, Ochs am Spieß und viel Musik wird das Jubiläum der Johannes-Kapelle in Horgauergreut am Samstag gefeiert.

Immer weniger Besucher kommen in die christlichen Gottesdienste. Dass es auch anders geht, zeigt die Dankkapelle Johannes der Täufer am westlichen Ortsrand von Horgauergreut. Zehn Jahre ist die Kapelle alt. Der Geburtstag wird nun am Samstag, 24. Juni, mit einem großen Fest begangen.

Um 18 Uhr findet an der Kapelle ein Dankgottesdienst statt. Dieser wird von den Gschnitzer Musikanten aus Tirol gestaltet. Anschließend begleiten die Rothtaler Musikanten aus Horgau den kurzen Umzug zur Festhalle der Familie Holland. Dort erwartet die Gäste ein Ochs am Spieß. Musik gibt es am Abend zuerst von den Gschnitzer Musikanten und danach von den Rothtaler Musikanten, die mit Bierzeltklassikern für Stimmung sorgen.

Dankkapelle in Horgauergreut: Viele freiwillige Helfer packten mit an

Die Johanneskapelle auf dem Anwesen der Familie Holland in Horgauergreut wurde 2013 nach zweijähriger Bauzeit mit einem großen Fest und gut 600 Besuchern eingeweiht. Sie wurde von vielen freiwilligen Helfern unentgeltlich gebaut, ausgestattet und verziert. Der Altar, Boden, Sitzbänke, Glockenturm und auch die Außenfassade wurden im Sommer erneut von Freiwilligen umfassend renoviert. Die Kapelle ist fester Bestandteil der Pfarrgemeinde und wird von vielen als ein Ort der Einkehr geschätzt. Seitens der Pfarrei Horgau fanden in oder an der Kapelle in den vergangenen Jahren immer wieder Gottesdienste oder Maiandachten statt. Auch Gläubige aus anderen Gemeinden nutzen die Kapelle für Andachten und Gebete. Besonders für Taufen ist die Johannes-Kapelle immer wieder gefragt.

Nach Worten des Erbauers Johannes Holland wurde die Kapelle "einfach so mal zum Danke sagen an den Herrgott" errichtet. Für die gesunden Kinder und mittlerweile auch Enkelkinder der Familie und dafür, "dass wir bisher von schweren Schicksalsschlägen, Krankheiten und Unfällen verschont wurden und hoffentlich auch bleiben".

Die Zufahrt zum Feststadel ist von der Auerbacher Straße (zwischen Horgauergreut und Auerbach) aus beschildert.