Hotelgast entzündet Kerze und vergisst sie

In einem Hotel in Gersthofen hat am Mittwochabend eine Brandmeldeanlage einen Notruf ausgelöst. Ein Mitarbeiter des Hotels in der Senefelder Straße konnte laut Polizei um 19.55 Uhr den Brand lokalisieren. Demnach war es in einem Zimmer zu einem Schwelbrand an einem Tisch und einem Kabelschacht gekommen.

Hotelgast hat in Gersthofen eine Kerze im Zimmer entzündet und stehen lassen

Noch vor dem Eintreffen der Gersthofer Feuerwehr hatte der Mann den Brand gelöscht. Ermittlungen ergaben, dass der Brand durch eine Kerze entstanden war. Diese hatte ein Hotelgast entzündet und beim Verlassen des Zimmers vergessen. Der Schaden steht noch nicht fest. (AZ)