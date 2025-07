Deshalb kreist am Freitag ein Hubschrauber über Gablingen und Langweid und Gersthofen

Ein Hubschrauber in der Luft und einige Hunde am Boden sorgen am Freitagnachmittag für Aufregung im Raum Gablingen. Die Polizei gibt aber schnell Entwarnung: „Es besteht kein Grund zur Beunruhigung“, erklärt Markus Trieb, Sprecher der Polizei Schwaben Nord.

Derzeit finde eine Übung der Polizei im Bereich Gablingen mit, teilt Trieb am Freitagnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Dort sind unter anderem Polizeihunde sowie ein Polizeihubschrauber unterwegs. Das Übungsende ist für Freitagabend, 18 Uhr geplant. (kinp)