Tanzshow mit Sex-Appeal und Witz: Sixx Paxx ziehen in Gersthofen blank

Von 18 bis 80 Jahren, Punk, Leder, Jogginghose oder Abendgarderobe – das Publikum in der Gersthofer Stadthalle war bunt am Mittwochabend. Doch auch wenn sich die Besucher in Form, Farbe und Alter unterschieden, hatten sie, bis auf drei gesichtete Ausnahmen, eines gemeinsam: Sie waren alle weiblich. Erklären lässt sich das leicht. Denn der Show-Act des Abends waren die Sixx Paxx, eine Männertanzgruppe mit erotischer Tanzshow, Live-Entertainment und Akrobatik. Zwingendes Finale der Striptease-Show: nackte, gestählte Männerkörper.

