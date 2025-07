Giftköder am Hummelberg - Hund muss in eine Tierklinik

Bei Altenmünster hat ein Hund eine Vergiftung erlitten. Bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen ist daraufhin am Montag eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und einem Vergehen nach dem Tierschutzgesetz erstattet worden.

Vermutlich hat der Hund den Giftköder bei Altenmünster gefressen

Eine Hundehalterin war am Samstagabend mit ihrem Hund im Bereich des Hummelbergs in Hennhofen spazieren. In der darauffolgenden Nacht verschlechterte sich der Zustand des Hundes so, dass die Besitzerin mit ihrem Hund in eine Tierklinik fuhr.

Dort wurde festgestellt, dass der Hund vergiftet wurde. Wo der Hund das Gift genau aufgenommen hat, ist derzeit nicht geklärt. (AZ)