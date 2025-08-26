Icon Menü
Landkreis Augsburg

Hunderttausende an Krypto-Betrüger verloren

Wie die Polizei berichtet, hat ein Mann aus dem westlichen Landkreis einen hohen sechsstelligen Geldbetrag an Betrüger verloren.
    Ein Mann aus dem westlichen Landkreis ist laut Polizei zum Opfer eines Betrugs geworden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann aus dem westlichen Landkreis ist laut Polizei zum Opfer eines Betrugs geworden. Wie genau das falsche Geschäft ablief, berichtet die Polizei nicht. Doch es geht offenbar um eine Menge Geld.

    Wie aus dem kurzen Bericht der Beamten hervorgeht, verlor der Mann aus dem westlichen Landkreis einen „hohen sechsstelligen Geldbetrag“ durch Betrüger. Diese versprachen ihm sein Geld in Kryptowährungen zu investieren. Obwohl ihm das Angebot von Anfang an verdächtig vorkam investierte er sein Geld, heißt es im Bericht der Polizei. Sicherheit über die Seriosität der Geldanlage gab ihm eine Chatgruppe, in der sich über das Thema ausgetauscht wurde. Nun ermittelt die Polizei. (kinp)

