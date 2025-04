Schimmel, Mäuse, Trickserei: So reagiert Kaufland Neusäß auf die aktuellen Vorwürfe

Es sind Bilder, die Ekel erzeugen. Dort, wo täglich tausende Menschen ihre Lebensmittel kaufen, wuchert Schimmel, krabbeln Mäuse, wird eigentlich abgelaufene Ware verkauft. Ein Reporterteam des Magazins Stern und des TV-Senders RTL hat diese Bilder zum Teil mit versteckter Kamera in dutzenden Filialen der Supermarktkette Kaufland aufgenommen. Dabei wurde auch in dem großen Supermarkt in Neusäß gedreht. Auf Nachfrage unserer Redaktion äußert sich Kaufland nun zu den Zuständen in der Neusässer Filiale.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis