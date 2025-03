Viele Ideen zum Hochwasserschutz - und ein Aber

Der Hochwasserschutz lässt die Gemeinde Allmannshofen nicht los – und das trotz einer schlechten Ausgangsposition, die Bürgermeister Markus Stettberger so schildert: Das Ingenieurbüro Dr. Blasy – Dr. Øverland hat für die Gemeinde Allmannshofen einige Ideen erarbeitet, um den Ort Allmannshofen, insbesondere die Siedlung, und den Ortsteil Hahnenweiler im Falle eines weiteren Hochwasserereignisses zu schützen. Die guten Nachrichten dazu fasst der Rathauschef so zusammen: Der Weg wäre gangbar und planungsrechtlich machbar. Allerdings gibt es ein großes „Aber“ in diesem Thema, das mit der Finanzierung der Maßnahme zu tun hat, denn förderfähig sind die geplanten Maßnahmen aktuell nicht.

