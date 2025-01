Warnstreik bei Kienzle Automotive in Gersthofen

Bayernweit arbeiten rund 30 Beschäftigte bei der Firma Kienzle Automotive GmbH, fünf von ihnen am Standort Gersthofen. Vor dem Betrieb in der Wernher-von-Braun-Straße fand am Freitag ein Warnstreik statt, zu dem die IG Metall aufgerufen hatte. Rund 15 Kolleginnen und Kollegen, auch aus anderen Zweigstellen, legten nach Gewerkschaftsangaben die Arbeit nieder. Man wolle mit dem Streik Druck machen, dass vom Arbeitgeber Verhandlungen für einen Tarifvertrag aufgenommen werden, sagt Gewerkschaftssekretär Philipp Schlemmer. Seit 2023 werde über einen Tarifvertrag diskutiert. Die Firma Kienzle stellt Tachos und Telematiksysteme her. Kienzle gibt es seit 75 Jahren, hat seinen Sitz in Mühlheim an der Ruhr und insgesamt 125 Beschäftigte. Geschäftsführer Herbert Werthner sagte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass er zum aktuellen Zeitpunkt zu den Forderungen der Gewerkschaft keine Stellungnahme abgeben möchte. Text: kar/Foto: Marcus Merk

