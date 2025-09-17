Wo gibt es die beste Weißwurst im Landkreis? Senden Sie uns Ihre Vorschläge

Ob gezuzelt oder geschnitten, mit oder ohne Darm, die Weißwurst ist bayerisches Kulturgut. Im Herbst werden die Weißen wieder kräftig verspeist. Egal, ob auf dem Neusässer Volksfest, dem Schwabmünchner Michaelimarkt, der Gersthofer Kirchweih oder natürlich auf dem Münchner Oktoberfest. Doch wo gibt es im Landkreis Augsburg eigentlich die beste Weißwurst? Schicken Sie uns Ihre Favoriten!

Ein Weißwurstfrühstück gehört für viele an einem Feiertag, wie etwa am Vatertag, dazu. Zusammen mit einer Breze und natürlich süßem Senf bildet die Weiße die Grundlage für so manchen Ausflug. In vielen Bierzelten, wie etwa in Neusäß, gibt es extra ein Weißwurst-Frühshoppen. Der Legende nach entstand die Weißwurst 1857 in einem Münchner Gasthaus. Dem Metzger gingen am Rosenmontag die zarten Schafsdärme aus. Er befüllte als Notlösung die helle Wurstmasse kurzerhand in dickere Schweinedärme und brühte sie, da er Angst vor dem Platzen der rohen Würste beim Braten hatte. Das war die Geburtsstunde der Weißwurst, dem Sinnbild für bayerische Gemütlichkeit.

Weißwurst: Wo gibt es die beste im Landkreis Augsburg?

Für alle Weißwurst-Fans im Raum August gab es in diesem Jahr eine schlechte Nachricht. Denn das sogenannte „Weißwurst-Mekka“ in Baindlkirch (Kreis Aichach-Friedberg) schließt Ende September. Angefangen hat alles mit einem kleinen Tisch, den Peter Neumeier und seine Familie hingestellt hatten. Daraus entwickelte sich jeden Donnerstag ein geradezu legendäres Weißwurst-Essen. Hunderte Gäste, auch aus dem Landkreis Augsburg, saßen im umgebauten Hofstall zusammen. Über die Theke gingen an dem Tag 2000 bis 3000 Weißwürste, frisch aus der Wurstküche von Neumeier.

Und wo im Landkreis Augsburg schmeckt sie aber am besten? Egal, ob beim Metzger Ihres Vertrauens, in der Stammkneipe, im Vereinsheim, im Restaurant oder im Biergarten. Unsere Redaktion freut sich über Ihre Anregungen per Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Schreiben Sie uns gerne dazu, warum Ihnen die Weißwurst dort so mundet und was Sie mit der Weißen verbinden. Vielen Dank! (AZ)