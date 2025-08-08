Verfolgungsjagd durch Stadtbergen: 19-Jähriger ohne Führerschein flüchtet vor Polizei

Viel zu schnell soll ein junger Mann durch Stadtbergen gerast sein. Laut Polizei beobachteten die Beamten den Autofahrer in der Nacht auf Donnerstag zunächst in der Ulmer Landstraße. Gegen 1.30 Uhr wollten die Polizisten den auffälligen Fahrer anhalten. Doch der stieg aufs Gaspedal.

19-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Dem Bericht der Beamten zufolge flüchtete der Autofahrer zunächst in Richtung Virchochwstraße. Anschließend fuhr er über die Neusässer Straße, den Kobelweg und die B17 schließlich auf die Autobahn A8 in Richtung München. An der Ausfahrt Friedberg verließ er die Autobahn wieder, heißt es im Polizeibericht.

Die Beamten stoppten den Mann schließlich auf der Staatsstraße zwischen Friedberg und Derching kurz vor der Autobahn. Auf der Fahrt fuhr der Mann immer wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Zudem schaltete er bei seiner Fahrt vereinzelt die Fahrzeugbeleuchtung aus.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten den Autoschlüssel sowie das Auto sicher.

Polizei ermittelt wegen verbotenen Autorennen

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Juristisch kann ein Autorennen auch ohne zweites Auto geführt werden. Ermittelt wird außerdem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 19-Jährigen. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder selbst von dem Mann und dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (kinp)