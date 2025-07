Über die Koalitionsverhandlungen in Berlin, die Situation mit den USA - aber vor allem die aktuelle politische Gesamtlage sprach Landtagspräsidentin Ilse Aigner an der Gersthofer Mittelschule. Bei ihrem Besuch im Rahmen von „Schule trifft Landtag“ stand das Thema Demokratie im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen konnten ihrerseits Fragen stellen und sagen, was ihnen wichtig ist.

