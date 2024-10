Im Bistro Hattrick Sportbar in Welden geht es wieder weiter

Gute Nachrichten für die Fans: Das Bistro Hattrick und Sportbar hat wieder geöffnet .Im späten Frühjahr schloss das beliebte Bistro im Herzen von Welden seine Türen. „Wir hatten Sorge, dass die Konkurrenz zu groß werden würde“, sagen Tom und Hülya Wiedemann, die Pächter. Die Konkurrenz, von der sie sprechen, ist das geplante Café am Haus- und Facharztzentrum. Doch dieses Vorhaben sei vorerst nicht spruchreif, wie vonseiten des Bürgermeisters Stefan Scheider zu hören ist, weil sich kein Betreiber findet.

Bistro in neuem Design mit zusätzlichem Raum

„Es kann auch durchaus ein Bäcker oder eine Eisdiele werden.“ Scheider hatte sich dafür eingesetzt, dass es mit der Hattrick Sportbar weitergeht. Es könne nicht sein, dass es in der Ortsmitte keinen Ort für Geselligkeit geben soll, sagte er damals. Heute freut er sich, dass das Bistro in neuem Design mit einem zusätzlich nutzbaren Nebenraum wieder eröffnet wurde. Er sagt: „Das Hattrick in bester Lage kann nur bestehen, wenn Leute auch hingehen. Hier gibt's die besten Burger und die beste Currywurst. Und im Sommer bietet es einen gemütlichen Biergarten für Radfahrer und Familien, die hier Rast machen.“

Nach acht Wochen Umbauarbeiten (Kühlraum wurde versetzt, die Küche vergrößert, der Billardtisch im Nebenraum entfernt, teilweise möbliert mit gepolsterten Sitzen) wird mit dem bewährten Konzept weitergemacht. Denn vor allem durch die Fußballübertragungen hatte sich das Lokal zum Treff junger und auch älterer Fußballbegeisterter entwickelt. Am Sonntag treffen sich aber auch ältere Damen zum Kaffeekränzchen. Für sie werden auf Wunsch sogar Kuchen gebacken. Stammgäste und Besucher dürfen sich ab November auf einen Mittagstisch freuen, der immer dienstags und mittwochs mit wechselnden Gerichten angeboten wird. Der Mittwoch soll Schnitzeltag werden. Neu ist auch der Schüler-Burger, der etwas kleiner ausfallen wird als der beliebte Burger auf der Karte. Die Küche ist vorerst immer bis 20 Uhr geöffnet. Wiedemann weist darauf hin, dass „wir kein Restaurant sind. Wer Rindsrouladen oder einen Schweinebraten erwartet, ist hier Fehl am Platz.“ Auf seiner Speisekarte stehen vorrangig Currywurst, Burger, Panini und Wurstsalat.

Ein Ort für alle Feierlichekeiten

Weiterhin soll das Lokal ein Ort für Feierlichkeiten bleiben. Für Zusammenkünfte ob zu Geburtstagen oder Trauerfeiern gibt es Platz bis zu 40 Personen. Aber auch Partys bis 80 Personen soll es nach wie vor geben. „Dazu muss halt ein bisschen umgeräumt werden“, sagt Tom Wiedemann. Vorrangig gehe es aber darum, dem heimischen Publikum wieder einen Platz zu bieten, wo man sich treffen und austauschen kann, erklärt er.