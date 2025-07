Der Willishauser Friedhof bleibt gesperrt: Zwei Bäume werden gefällt

Wegen Sturmschäden war der Willishauser Friedhof gesperrt worden. Nach einer kurzen Lockerung ist der Zutritt auf das Gelände jetzt wieder verboten. Wie Bürgermeister Peter Högg mitteilte, wurde ein Ahorn so stark beschädigt, dass er jetzt gefällt werden muss. Bei einer rund 100 Jahre alten Buche sah es anders aus.

Die Buche auf dem Willishauser Friedhof wird auch gefällt

Laut Gutachten hätte sie auch saniert und gesichert werden können. Der Gemeinderat habe sich aber mehrheitlich dagegen entschieden. Högg, der für eine Sanierung war, kann die Entscheidung des Gremiums dennoch nachvollziehen. Eine hundertprozentige Sicherung gegen einen schweren Sturm gebe es nur, wenn der Baum gefällt wird.

Wie es am Willishauser Friedhof nun weitergeht

Damit wird nun erstmal eine Firma beauftragt. Das Fällen der beiden Bäume ist nicht so einfach. Damit keine Gräber beschädigt werden, wird ein Autokran notwendig. Ersatzpflanzungen seien angedacht, ergänzte der Bürgermeister, wohl wissend, dass zwei so markante Bäume nicht so leicht zu ersetzen sind. Der Friedhof bleibe so lange komplett gesperrt, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.