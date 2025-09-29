Im Herbst ist im heimischen Garten wieder Expertise gefragt, die so manch einer nicht hat. Was schneiden, was nicht? Und wie und wo? Jetzt düngen oder später? Man hat Pflanzen, aber wenig Ahnung. Etliche Bücher, das Internet und die Ratgeberseiten in der Zeitung haben zumindest für solide Grundkenntnisse gesorgt. Aber für die Feinheiten und die Qualifizierung für den Tag der offenen Gartentür bräuchte man zumindest einen Bachelor in Gartenpflege.

Immerhin, die Top Ten von „Das sollten Sie jetzt im Herbst im Garten tun“ sind akkurat abgearbeitet - jetzt hilft nur noch Hoffen und Bangen. Kommen alle durch den Winter? Haben wir noch genügend Kokosmatten und Fließ zum Einwickeln? Der erste Frost kommt schließlich bald.

Doch es ist wie auf der Intensivstation: Manchmal hat man alles Menschenmögliche getan, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ob zu viel Wasser, zu wenig, zu schattig – wer weiß das schon. Nächstes Frühjahr werden wir’s sehen. Denn das Gute ist: Manche tote Pflanze ist auch schon wieder auferstanden.