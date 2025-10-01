Das steckt hinter den Problemen mit dem Trinkwasser im Gersthofer Hallenbad

Viele Badegäste wundern sich zum Auftakt der Hallenbadsaison über Probleme im Gersthofer Bad. Dort wird etwa an der Damentoilette darauf hingewiesen, dass das Wasser aus dem Hähnen nicht trinkbar ist.

Über den Sommer hinweg hatten wie berichtet im Bad mehrere Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden. In diesem Zug war auch die Trinkwasserversorgung umgebaut worden, mit dem Ziel, stabil und hygienisch einwandfrei zu bleiben.

Warum das Trinkwasser im Gersthofer Hallenbad nicht für den Verzehr geeignet ist

Wie die Stadt Gersthofen auf Nachfrage mitteilte, ist die Trinkwasserinstallation im Hallenbad erneuert worden. Bei Probemessungen wurden nach der Fertigstellung leicht erhöhte Bleiwerte gemessen. Ursache für die leicht erhöhten Werte seien die neu installierten Trinkwasserarmaturen. Das neu eröffnete Parkcafé sei davon nicht betroffen.

So geht es im Gersthofer Hallenbad weiter

Die Stadt stimmt sich darüber eng mit dem Gesundheitsamt ab. Vorübergehend ist das Trinkwasser im Hallenbad – worauf vor Ort an mehreren Stellen hingewiesen wird – nicht zum Verzehr geeignet.

Öffnungszeiten des Hallenbads Das Hallenbad an der Brucknerstraße 1a in Gersthofen bleibt montags geschlossen. Es hat dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 21 Uhr geöffnet und donnerstags von 7 bis 21 Uhr. Samstags ist von 8 bis 17 Uhr geöffnet und sonntags von 8 bis 12 Uhr.