„Der eine ist essbar, der andere tödlich giftig“ – im Wald mit einem „Pilzfluencer“

Er sieht aus wie eine Braunkappe, kann aber tödlich giftig sein. „Früher galt der kahle Krempling noch als Speisepilz“, erklärt Rainer Berchtenbreiter. Mittlerweile sei klar: Der Pilz, der im jungen Stadium den beliebten Braunkappen so ähnlich sieht, kann eine allergische Reaktion auslösen. Fachwissen wie dieses vermittelt der 40-Jährige aus Altenmünster im Internet durch kurze Videos seinen tausenden Followern, die ihn virtuell bei der Pilzsuche im Wald begleiten. Unsere Redaktion war bei einem Rundgang im Wald dabei.

Worauf ist bei der Pilzsuche im Wald zu achten?

Der sogenannte kahle Krempling kann giftig sein. Achtung: Er sieht im jungen Stadion den beliebten Braunkappen ähnlich. Foto: Marcus Merk

Rund um Altmünster gibt es riesige Waldgebiete. So schwer kann es da nicht sein, Pilze zu finden. Oder? „Es gibt in jedem Wald Pilze“, sagt Rainer Berchtenbreiter. Schiebt aber gleich hinterher: „Das Habitat muss passen.“ Mit Habitat sind in der Pilzfachsprache die Bodenverhältnisse gemeint. Etwas moosiger Boden, leichter Sonnenschein und ein paar Tage vorher einige Liter Regen schaffen gute Pilzbedingungen. Um die richtigen Speisepilze zu finden, gibt es aber noch einen entscheidenden Hinweis: die anderen Pilze drumherum. Was Berchtenbreiter damit meint, wird an einer seiner geheimen Stellen im Wald bei Altenmünster deutlich: „Hier ist das perfekte Habitat für Steinpilze“, sagt er und zeigt nacheinander auf drei verschiedene Pilzarten, die darauf hinweisen.

Unter dem Namen „pilze_bayern" folgen dem Pilzexperten aus Altenmünster bei Instagram Tausende. Foto: Marcus Merk

Vor dem Pilzexperten findet sich an der moosigen Stelle im Wald der sogenannte Pfefferröhrling. Er heißt so, weil er ein bisschen nach Pfeffer schmecken kann. Zu erkennen ist er an seinen orange-braunen Röhren und dem gelblichen Stiel. Gleich neben dem Pfefferröhrling wächst ein Fliegenpilz, einer der bekanntesten, aber auch potenziell giftigen Pilze. Und dann sind da auch noch sogenannte Mehl-Räslinge, die etwas nach nassem Mehl riechen. Zusammengenommen seien diese drei Pilzarten an einer Stelle eine „Hundertprozent-Garantie, dass es hier Steinpilze geben muss“, sagt der Pilzfluencer. Und tatsächlich: Neben Pfefferröhrling, Fliegenpilz und Mehl-Räsling fühlt sich der Steinpilz offenbar besonders wohl. Jedenfalls wachsen an der Stelle im Wald einige von ihnen.

Wie erkennt man einen Steinpilz?

Der Steinpilz zählt neben der Braunkappe, die in der Fachsprache eigentlich Maronen-Röhrling genannt wird, zu den beliebtesten Speisepilzen. Steinpilze lassen sich an ihrem dunkelbraunen Hut, dem weißen, robusten Stiel und dem weißen Stielnetz erkennen. Pilzfakten wie diese erklärt Rainer Berchtenbreiter auch auf seinem Instagram-Kanal „pilze_bayern.“ Sein reichweitenstärkstes Video erreichte mehr als eine Million Aufrufe. Darin erklärt der 40-Jährige den Unterschied zwischen leckeren Pfifferlingen und den zum verwechselnd ähnlich sehenden, aber giftigen Rauköpfen. Dieses Wissen will Berchtenbreiter anderen Pilzfans weitergeben. Dabei hat der Vermögensberater erst vor wenigen Jahren damit angefangen, sich intensiv mit den Pilzen in unseren heimischen Wäldern zu beschäftigen.

Steinpilze lassen sich an ihrem dunkelbraunen Hut und dem weißen, robusten Stiel erkennen. Foto: Marcus Merk

„Ich habe schon immer gerne Pilze gesammelt, aber ehrlich gesagt wenig gefunden“, erzählt er. „Andere gingen mit Körben voller Steinpilze aus dem Wald. Ich nicht“, erinnert er sich. Dann stieß der Pilzfan auf die Bayerische Mykologische Gesellschaft. Der Verein bietet im Ostallgäu Kurse an, bei denen man zum Pilzberater ausgebildet werden kann. Noch ist die Ausbildung von Berchtenbreiter nicht abgeschlossen, in Zukunft könne er sich aber gut vorstellen, Pilzberatungen im Augsburger Land anzubieten. Laien sei dringend dazu geraten, sich im Zweifel Unterstützung von den ausgebildeten Experten zu holen. „Wer nur Steinpilze oder Braunkappen sammelt, weiß, worauf zu achten ist. Es gibt aber noch viel mehr Speisepilze im Wald“, sagt Berchtenbreiter. Nur: Die zu erkennen, ist für das ungeschulte Auge nicht einfach - und kann im schlimmsten Fall mit einer Vergiftung enden. Deshalb sollte man nur Pilze sammeln, bei denen man sich sicher ist, dass sie essbar sind. Und: „Eine Regel beim Pilze sammeln: Wer sammelt, der putzt die Pilze auch zu Hause, um alle nochmals zu sichten.

Beim Rundgang durch den Wald bei Altenmünster ist schnell klar, was der Pilzfluencer damit meint. Alle paar Meter entdeckt er einen neuen Pilz. Da ist zum Beispiel der Fenchelporling, der getrocknet zu einem Tee verarbeitet werden kann. Oder der Flaschenstäubling, dessen Konsistenz beim Kochen an Mozzarella erinnern soll. „Mein Lieblingspilz ist der Hexenröhrling“, erzählt Berchtenbreiter. Ein Waldpilz, der gründlich gegart gut schmecken soll, aber roh leicht giftig ist.

Der Fenchelporlingwächst auf einem abgesägten Baumstamm. Er soll - als Tee verarbeitet - etwas nach Fenchel schmecken. Foto: Marcus Merk

Ohne dieses Fachwissen sollte man bei der Pilzsuche daher vorsichtig sein. Grundsätzlich biete sich dafür jeder Wald in der Region und auch jede Jahreszeit an. „Am meisten Pilze gibt es aber jetzt“, sagt der Pilzexperte. Die Hauptsaison für Speisepilze in Deutschland reicht von Ende August bis Oktober. In dieser Zeit bietet etwa der Pilzverein Augsburg Königsbrunn jeden Montag von 16 bis 17.30 Uhr eine öffentliche Pilzberatung im Umweltbildungszentrum in Augsburg an. Dort kann man seine im Wald gesammelten Pilze von Experten ansehen und einschätzen lassen. Mehr Infos zur Pilzberatung gibt es Internet unter www.pilzeaugsburg.de.

Mit einer Lupe untersucht der Pilzexperte seine Funde im Wald. Foto: Marcus Merk