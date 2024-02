11:45 Uhr

Immer mehr Frauen sind bei der Meitinger Feuerwehr in der ersten Reihe

Plus Bei der Meitinger Feuerwehr sind immer mehr Paare aktiv. Die Begeisterung der Männer schwappt häufig auf die Frauen, Schwestern oder Töchter über.

Bei Familie Beutmiller gibt es eine klare, nicht ganz ernst gemeinte Regel: Wer schneller von der Couch aufsteht, wenn der Feuerwehrpiepser einen Einsatz ankündigt, der rückt aus. Das gilt abends, wenn Natalie und Joachim Beutmiller mit ihren zwei Kindern gemeinsam zu Hause sind. Ist der Nachwuchs im Kindergarten oder in der Schule, sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Meitingen freier in ihrer Entscheidung. Was sich bei Familie Beutmiller abspielt, ist kein Einzelfall mehr bei den Floriansjüngern in Meitingen. Denn der Verein ist ein gutes Stück familienreicher geworden. Viele Frauen sind ihren Männern in die Feuerwehr gefolgt. Und auch das eine oder andere Paar hat sich dort gefunden.

Amelie und Harry Kiesewetter sind ein solches Paar. Mittlerweile haben sie zwei Töchter – Louisa (5) und Pauline (9 Wochen). Wenn Mama Amelie wieder einsatzbereit ist, dann entscheidet das Paar oft situationsbedingt, wer ausrücken darf: Amelie Kiesewetter fährt zum Einsatz, wenn ein medizinischer Notfall vorliegt, denn vor der Elternzeit arbeitete sie im Krankenhaus. Harry Kiesewetter spurtet, wenn technische Hilfeleistung gefragt ist. Wenn Eva und Felix Surrers Töchterchen Valentina (3) im Kindergarten ist, dann hat Mama Eva die Möglichkeit, zum Einsatz zu gehen. Die 31-Jährige ist ihrem Mann in die Feuerwehr gefolgt und hat dafür auch einen guten Grund: „Es ist eine sehr gute Sache, anderen Leuten zu helfen.“ Wenn die Großeltern auf Töchterchen Valentina aufpassen, dann können Eva und Felix Surrer sogar gemeinsam an der Freitagsübung teilnehmen.

