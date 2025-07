Unbekannter stiehlt Geld in SB-Geschäften auf

In der Achsheimer Bauernstraße stehen mehrere SB-Läden. Wie die Polizei mitteilte, war am Donnerstag ein Dieb in dem Langweider Ortsteil unterwegs. In verschiedenen Anwesen suchte er die SB-Läden auf. In zweien brach er mit einem Schraubenzieher die Geldkassetten auf. In einem Fall nahm er gleich die ganze Geldkassette mit. Er erbeutete so einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (AZ)

