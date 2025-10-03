Das größte Hornissennest der Region hängt in Adelsried

Im Frühling war es auf einmal da, erinnert sich Elmar Steurer. Eine Hornissenkönigin hatte auf seiner Terrasse ein Nest gegründet. Heute, Monate später, kann er einen ganzen Staat dieser Brummer bewundern. Und das Nest ist gewachsen, präziser: Es wurde in diesem Sommer 2025 zum größten Hornissennest in der Region. Das bestätigte laut Steurer die Hornissenbeauftragte des Landkreises Augsburg.

Inspirierendes Summen

Das Hornissenvolk „hat sich mittlerweile prächtig entwickelt“, berichtet Steurer. Eine Expertin habe ihm versichert, dass die Dimension des Nests tatsächlich beeindruckend sei. „Demnach ist es in diesem Jahr eines der ganz wenigen großen Völker im Regierungsbezirk Schwaben“, gibt der Adelsrieder die Worte der Fachfrau weiter. Seine eigenen Gefühle schildert er mit den Worten: „Meine Frau und ich konnten diesem Naturschauspiel trotz der damit verbundenen Unannehmlichkeiten sehr viel abgewinnen. Das stetige Summen der Hornissen war mitunter sehr inspirierend. Vor allem gab es viel zu beobachten.“ (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!