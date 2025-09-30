Icon Menü
In Adelsried hängt das größte Hornissennest im Landkreis Augsburg

Adelsried

Das größte Hornissennest der Region hängt in Adelsried

Welche Beobachtungen Elmar und Saskia Steurer über die vergangenen Monate gemacht haben und welche Gefühle sie mit dem Naturschauspiel verknüpfen.
    •
    •
    •
    Über die Monate veränderten sich Aussehen und Größe des Hornissennests. So sah es im August 2025 aus.
    Über die Monate veränderten sich Aussehen und Größe des Hornissennests. So sah es im August 2025 aus. Foto: Elmar Steurer

    Im Frühling war es auf einmal da, erinnert sich Elmar Steurer. Eine Hornissenkönigin hatte auf seiner Terrasse ein Nest gegründet. Heute, Monate später, kann er einen ganzen Staat dieser Brummer bewundern. Und das Nest ist gewachsen, präziser: Es wurde in diesem Sommer 2025 zum größten Hornissennest in der Region. Das bestätigte laut Steurer die Hornissenbeauftragte des Landkreises Augsburg.

    Inspirierendes Summen

    Das Hornissenvolk „hat sich mittlerweile prächtig entwickelt“, berichtet Steurer. Eine Expertin habe ihm versichert, dass die Dimension des Nests tatsächlich beeindruckend sei. „Demnach ist es in diesem Jahr eines der ganz wenigen großen Völker im Regierungsbezirk Schwaben“, gibt der Adelsrieder die Worte der Fachfrau weiter. Seine eigenen Gefühle schildert er mit den Worten: „Meine Frau und ich konnten diesem Naturschauspiel trotz der damit verbundenen Unannehmlichkeiten sehr viel abgewinnen. Das stetige Summen der Hornissen war mitunter sehr inspirierend. Vor allem gab es viel zu beobachten.“ (AZ)

