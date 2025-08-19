Icon Menü
In Allmannshofen entsteht ein Spielplatz 650.000 Euro

Allmannshofen

Auf diesem Spielplatz sollen alle ihren Spaß haben

In Holzen bei Allmannshofen ist ein Spielplatz für alle geplant. Menschen jeden Alters mit und ohne Behinderung sollen dort ihre Freizeit genießen können.
Von Stefanie Brand
    • |
    • |
    • |
    In Allmannshofen wird ein Spielplatz für allge gebaut.
    In Allmannshofen wird ein Spielplatz für allge gebaut. Foto: Arne Dedert, dpa (Symbolbild)

    Der Spielplatz für alle, ein inklusiver Erlebnis- und Begegnungsspielplatz im Allmannshofener Ortsteil Holzen, ist nun greifbarer als er je war. Seit Anfang August verraten zwei große Banner in Holzen, dass der inklusive und barrierefreie Spielplatz in die Umsetzung geht. Eine Karte zeigt den aktuellen Planungsstand und auf einem zweiten Banner steht eine lange Liste von Beteiligten und Fördergebern sowie Spenderinnen, von denen sich nun auch einige Vertreter und Vertreterinnen in Holzen versammelt hatten, um zu besiegeln, was lange geplant wurde: Auf dem Spielplatz für alle sollen bereits ab Sommer 2026 junge und alte Menschen mit und ohne Behinderung ihre Zeit im Freien verbringen können.

