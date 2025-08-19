Auf diesem Spielplatz sollen alle ihren Spaß haben

Der Spielplatz für alle, ein inklusiver Erlebnis- und Begegnungsspielplatz im Allmannshofener Ortsteil Holzen, ist nun greifbarer als er je war. Seit Anfang August verraten zwei große Banner in Holzen, dass der inklusive und barrierefreie Spielplatz in die Umsetzung geht. Eine Karte zeigt den aktuellen Planungsstand und auf einem zweiten Banner steht eine lange Liste von Beteiligten und Fördergebern sowie Spenderinnen, von denen sich nun auch einige Vertreter und Vertreterinnen in Holzen versammelt hatten, um zu besiegeln, was lange geplant wurde: Auf dem Spielplatz für alle sollen bereits ab Sommer 2026 junge und alte Menschen mit und ohne Behinderung ihre Zeit im Freien verbringen können.
Allmannshofen
