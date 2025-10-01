In Allmannshofen gibt es jetzt einen landwirtschaftlichen Lehrpfad

Warum wird Hopfen im Bier verwendet? Was wird beim Kartoffelanbau in die Erde gepflanzt? Und wie viele Apfelsorten gibt es weltweit? Diese Fragen und noch einige mehr dürfen künftig all jene beantworten, die sich aufmachen, um den interaktiven, landwirtschaftlichen Lehrpfad zwischen Allmannshofen und Holzen zu erkunden.

Eingeweiht wurde der Lehrpfad nun offiziell – von Schülerinnen und Schülern des P-Seminars Geographie des Wertinger Gymnasiums, von Seminarleiter Jakob Mägele, von Direktorin Barbara Meyer, von Philipp Schuhmair vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), von Vertretern des Gemeinderats Allmannshofens, von Referenten und von einigen Besucherinnen und Besuchern, die den Lehrpfad direkt zur Premiere entlangspazierten und dabei auch einige Hintergrundinfos erfuhren.

Schülerinnen und Schüler des Wertinger Gymnasiums haben den Pfad konzipiert

Entstanden ist der landwirtschaftliche Lehrpfad im Rahmen des P-Seminars, ein verpflichtender Kurs in der 11. Jahrgangsstufe am Gymnasium Wertingen, der in fast jedem Fach angeboten wird. Bis die Schautafeln in den hochwertigen Holzrahmen und auf dem 2,4 Kilometer langen Rundweg zwischen Allmannshofen und Holzen platziert werden konnten, hatten die zehn Schülerinnen und Schüler des P-Seminars im vergangenen Jahr so einiges zu tun, was sie anfangs gar nicht absehen konnten.

Auch künstliche Intelligenz war bei dem Allmannshofer Projekt gefragt

Rückblick: Nachdem die Idee stand, besuchten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des P-Seminars als Referenten eine Gemeinderatssitzung in Allmannshofen. Dort stellten sie ihr Projekt vor – und baten darum, die Informationstafeln im Ortsgebiet platzieren zu dürfen. Mit der Zustimmung des Gemeinderats werkelten die Elftklässler weiter.

Mithilfe des Inputs von Referenten wie etwa Martin Grob von Schwabenbüffel oder der Pathologin Ulrike Girrbach, unter Berücksichtigung von Vorschlägen der Künstlichen Intelligenz, im Gespräch mit Fachleuten zum Thema Landwirtschaft sowie in Abstimmung mit dem AELF entstanden die Inhalte für die Informationstafeln.

Auf dem Lehrpfad bei Allmannshofen wird auch über Wasserbüffel informiert

Darauf gibt es nun Informationen zu Feldfrüchten und Sonderkulturen, zu Nutztieren, wie etwa Wasserbüffeln, zu Landwirtschaft früher und im Ausland sowie zu den Themen Forstwirtschaft, Boden, Biogasanlage, dem Landwirtschaftsjahr und dem Thema Klima. Bis die Inhalte auf den Tafeln dargestellt werden konnten, mussten die Texte erstellt werden. Bei der Auswahl des Bildmaterials mussten die Schülerinnen und Schüler Themen wie Urheberrechte klären und sich mit den Möglichkeiten von Grafikprogrammen auseinandersetzen.

Darüber hinaus mussten Förderer und Unterstützer gewonnen werden, die das Projekt finanziell unterstützen würden. Gefunden haben die P-Schülerinnen und -Schüler diese im Schulverein des Gymnasiums, beim AELF, bei der Holzbaufirma Gumpp und Maier aus Binswangen sowie bei der Druckerei Escher aus Gersthofen.

Das Ende Allmannshofer Lehrpfad führt zum Wichtelweg

Seminarleiter Jakob Mägele, der bei dem Projekt als Coach agierte, lobt die „hervorragende Leistung“. Auf das Ergebnis können sie „wirklich stolz sein“, lobt der Seminarleiter. Er weiß noch, wie er in der Gemeinderatssitzung, vorsichtig darauf hingewiesen hatte, dass die Umsetzung des Projekts auch scheitern könnte. „Aber nicht bei uns!“, erwiderte Schülerin Juliane Grob daraufhin – und sie sollte recht behalten.

Lob gab es nun beim gemeinsamen Spaziergang für die Idee und die Umsetzung und für die kleinen Details, wie etwa, dass der Weg auch mit dem Kinderwagen und mit dem Rollstuhl zu meistern ist. Offizieller Startpunkt ist südlich von Allmannshofen (etwa am Ende der Bergstraße). Dann führt der Weg Richtung Osten, anschließend an der Schmutter entlang, über die Graf-von-Treuberg-Straße durch Holzen und entlang der Straße zur letzten Station, die auch Startpunkt des Wichtelswegs ist.