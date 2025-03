Die Bücherei bietet jetzt auch Hilfe für Internet, Handy und Co.

Die 84-jährige Christa Gerks ist glücklich. Sie hat gerade ihre erste WhatsApp-Nachricht mit Bildern an ihren Neffen geschickt, sitzt entspannt in der Bücherei in Meitingen und wartet auf ihre Bekannte, die ihrerseits noch erklärt bekommt, wie sie mit ihrem Smartphone AVV-Fahrpläne einsehen kann. Die beiden älteren Damen sind über das Seniorenbüro auf das Angebot geworden, das 14-tägig unter dem Titel „zusammen digital“ in der Bücherei stattfindet. An jedem zweiten Montag im Monat, in jeder ungeraden Kalenderwoche, steht die „zusammen digital“-Beratungstheke von 15 bis 19 Uhr in der Meitinger Bücherei.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bücherei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Meitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis