Wagen stößt rückwärts gegen einen Verteilerkasten

Ein Paketzusteller hat in Deubach einen Verteilerkasten übersehen. Laut Polizei wollte der 45-Jährige mit seinem Elektrofahrzeug am Samstag um 11.55 Uhr rückwärts vom Schützenweg in die Hausener Straße fahren.

Dabei übersah er einen Verteilerkasten und stieß mit seinem Auto dagegen. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Telekommunikation wurde nicht gestört, nur das Gehäuse wurde beschädigt. (AZ)