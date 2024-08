Mit einer fast neuen Tracht eine gute Sache unterstützen

Maria Aleiter steht an einer von sieben voll bepackten Kleiderstangen und schaut einige Dirndl durch. Im Pop-up-Store für Secondhandtrachten der Aktion Hoffnung in Gersthofen gibt es davon viele. Dieser hat Ende vergangener Woche im City Center Gersthofen eröffnet. „Die Auswahl ist ziemlich groß, ich glaube, da werde ich fündig“, sagt Aleiter. Eine rosafarbene Trachtenbluse hat sie schon entdeckt. Jetzt sucht sie nur noch nach einem Dirndl. Den Trachten Pop-up-Store findet sie eine schöne Aktion. „Bevor ich so ein teures Dirndl kaufe, schaue ich lieber mal hier“, erklärt sie. Außerdem sei es ja für den guten Zweck. Einen Anlass, das Dirndl zu tragen, hat Aleiter auch schon: Für sie und ihren Mann geht es bald auf ein Konzert von Andreas Gabalier.

Ob für ein Familienfest oder die nahe Volksfestsaison: Gereinigte, fast neue Trachten warten in Gersthofen auf Kundinnen und Kunden. Foto: Marcus Merk

Auch Margot Megele von der Aktion Hoffnung ist zufrieden. Bisher ziehe der Pop-up-Store viele Besucherinnen und Besucher an. Pop-up-Stores sind Geschäfte, die in leer stehenden Läden nur für eine begrenzte Zeit öffnen und dann wieder verschwinden. „Der Eröffnungstag war richtig gut“, erzählt Margot Megele. Zeitweise sei es richtig voll geworden. Dabei seien von sechs bis 80 Jahren alle Altersklassen vertreten. Bei den rund 2000 Teilen, die der Pop-up-Store für Trachten aus zweiter Hand mitgebracht hat, sei für alle etwas dabei. „Wir haben alles, was zur Tracht gehört, von Dirndl und Lederhosen bis hin zu Jacken oder Accessoires“, erklärt Megele.

Trachten wiederzuverwenden heißt, Ressourcen zu schonen

Der Erlös aus dem Trachtenverkauf komme einem wohltätigen Projekt zugute. So unterstützt die Aktion Hoffnung derzeit besonders die Projekte von „Hosfa“ in Mityana in Uganda. Hier erhalten etwa junge Frauen die Möglichkeit, Ausbildungen in technischen Berufen zu machen und auch darüber hinaus praxisnahes Wissen zu erwerben. Auch Umweltprojekte wie Aufforstung in Brasilien werden unterstützt. Zudem soll der Verkauf von Secondhand-Trachten dazu beitragen, Ressourcen zu schonen. „Jedes Kleidungsstück, das so eine zweite Besitzerin oder Besitzer findet, muss nicht neu produziert werden“, erklärt die Vertreterin der Aktion Hoffnung. Secondhand-Kleidung sei im Trend.

Neue Lederhose und neue Strickjacke: Tobias aus Bobingen ist fündig geworden. Foto: Marcus Merk

Der Trachten Pop-up-Store in Gersthofen ist der erste dieser Art, den die Aktion Hoffnung betreibt. „Wir sind auch davor schon mit Trachten immer wieder während des Jahres raus auf Märkte gefahren“, erzählt Megele. Etwa in der Zeit vor Plärrer und Oktoberfest veranstalte die Aktion Hoffnung häufig Trachtenflohmärkte an verschiedenen Stellen in der Region. Zur Faschingszeit etwa gebe es auch Kostümflohmärkte. Dazu kommen die normalen Secondhand-Geschäfte der Organisation in Augsburg, Nürnberg und Ettringen. Bevor die nächste Plärrer- und Oktoberfestsaison ansteht, sollte es aber auch einen festen Ort geben, an dem Trachten verkauft werden. Daher entstand der Pop-up-Store für Secondhand-Trachten. „Wenn der Pop-up-Store gut läuft, wollen wir die Aktion öfter machen“, erklärt Megele. Dafür suche Aktion Hoffnung noch nach geeigneten Lokalitäten in der Region.

Gebrauchte Trachten können in Gersthofen auch gespendet werden

In dem Geschäft kann aber nicht nur eingekauft werden. Auch gut erhaltene, saubere Tracht kann während der Öffnungszeiten donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr im Laden abgegeben werden. „Die Spenden werden dann in die Zentrale gebracht und dort entsprechend aufbereitet, also zum Beispiel, gewaschen“, erklärt Megele. Von dort aus werden sie dann wieder verteilt und landen etwa im Pop-up-Store. Dieser wird noch bis Ende September im City Center Gersthofen gegenüber von Deichmann zu finden sein.

Dort sind auch Alfred und Helga Reiner. „Wir sind auf einem 80. Geburtstag eingeladen und da kommen die Gäste in Tracht“, erklärt Alfred Reiner. Um sich dafür einzudecken, sind die beiden im Trachten Pop-up-Store. „Meine Frau arbeitet auch für die Aktion Hoffnung“, erzählt er. Daher wussten die beiden, dass es in Gersthofen ein großes und gemischtes Angebot geben würde und wollten sich ein Bild davon machen. Mit einem grün- und lilafarbenen Dirndl und der passenden Bluse sind die beiden tatsächlich fündig geworden. „Wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl, farblich ist alles da“, meint Alfred Reiner.

„Hier gibt alles, von modern bis retro“ Stefanie Crämer, Kundin im Trachten-Pop-up-Store in Gersthofen

Auch Stefanie Crämer ist fündig geworden. Sie tritt in einem blauen Dirndl aus einer der vier Umkleidekabinen. „Nur nach einer passenden Bluse muss ich vielleicht anderswo schauen“, sagt sie. Sie suche schon lange nach einem Dirndl, erzählt Crämer: „Ich will aber nicht so viel Geld dafür ausgeben, weil man es nicht so oft benutzt.“ Sie hat im Radio vom Pop-up-Store für Secondhand-Trachten gehört und kennt auch schon die anderen Secondhand-Geschäfte der Aktion Hoffnung. „Ich finde das eine gute Sache“, erklärt sie. Auch Crämer ist mit der Auswahl zufrieden. „Man findet hier alles, von modern bis retro“, sagt sie.