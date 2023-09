Was nach zwölf Jahren Zeitung im Augsburger Land bleibt

Redaktionsleiter Christoph Frey (55) verlässt die Redaktion Augsburg Land mit ihren drei Lokalausgaben. Zum Abschied ein sehr persönlicher Blick zurück.

Diesen Montag war es so weit: Schreibtisch ausgeräumt. Alles muss raus. Was ich mitnehme, passt in einen Karton für DIN-A4-Papier. Radio, ein paar Bücher, ein, zwei kleine Erinnerungsstücke, drei Faschingsorden für die Verkleidungskiste daheim im Keller. Ein gebrauchter Schnuller ist auch darunter. Das kleine Plastikding lag ganz hinten in der zweiten Schublade von oben. Keine Ahnung, wie es sich dorthin verirrt hat.

Es fand sich zusammen mit einem verloren geglaubten Paar Wollhandschuhe und nun bekommt es die Besitzerin zurück. Inzwischen ist sie fast ein Teenager. Als ich anfing als Chef der Redaktion Augsburg Land in Gersthofen, war das Mädchen ein knappes Jahr alt. Kinder, wie die Zeit vergeht.

Was aber bleibt?

Fangen wir mit ein paar Fakten an. Vor zwölf Jahren lebten im Kreis Augsburg rund 236.000 Menschen, heute sind es an die 25.000 mehr – eine Stadt von der Größenordnung Gersthofens. Dem steten Zuzug entsprechend sind Wohnungen teuer und Baugrund knapp. Als wir vor einem Dutzend Jahren anfingen, Überblicke über das Bauplatzangebot in den einzelnen Gemeinden zu liefern, konnten wir uns der Unterstützung aus den Rathäusern gewiss sein. Später dann wäre es vielen Bürgermeistern lieber gewesen, wir hätten gar nicht berichtet, dass es bei ihnen Bauplätze gibt. Ihnen graute vor dem Ansturm.

Die politische Landschaft im Kreis Augsburg hat sich verändert

Das vergangene Dutzend Jahre brachte für die meisten Menschen mehr Wohlstand und doch weniger Zufriedenheit. Flüchtlingskrise, Corona und Ukraine-Krieg haben zudem gezeigt, wie vergänglich vermeintliche Gewissheiten sind. Die politische Landschaft jedenfalls hat sich auch im Augsburger Land fundamental verändert. Die übermächtige CSU hat zuletzt gewaltig Federn gelassen, die SPD liegt auf der Intensivstation. Stattdessen punkten Grüne, Freie Wähler und die AfD.

Womit wir mittendrin wären in der Politik und ihren Baustellen. Staudenbahn, Bahnausbau oder B300-Umfahrung: Die meisten großen Vorhaben sind genau das geblieben: Vorhaben und Stoff für unzählige Artikel. Wirklich was geworden ist in all den Jahren neben etlichen Schulneubauten eigentlich nur der Autobahn-Ausbau. Der aber ging fix – nachdem er endlich mal losgegangen war. Ob sie das in Gersthofen auch eines Tages sagen werden, wenn aus dem Loch ein Park geworden ist oder was auch immer?

Das ist in den Städten im Kreis Augsburg passiert

Ich werde es nur noch aus der Ferne erleben. Während Städte wie Königsbrunn, Schwabmünchen oder Neusäß ihre Zentren umbauen und attraktiver gestalten, hat Gersthofen bislang nichts Sichtbares zustande gebracht – wenn man mal von einem improvisiert wirkenden Freiluftkino und einem immer weiter herunterkommenden Einkaufszentrum absieht. Das muss man erst einmal schaffen als stinkreiche Stadt inmitten eines wirtschaftlich prosperierenden Speckgürtels rund um Augsburg, die ja auch als Wohnort für eine zunehmende Einwohnerzahl attraktiv sein will.

Einprägsame Begegnungen hat man einige als Journalist. Eine blieb mir verwehrt. Als Hilfstreiber bei einer Wildschweinjagd bin ich vergeblich durch den verschneiten Wald bei Zusmarshausen gestapft, kein einziges Borstenvieh bekam ich zu Gesicht. Geblieben ist ein Heidenrespekt vor der Treffsicherheit der Jäger, die solch eine schlaue Sau treffen, wenn sie aus dem Unterholz hervorbricht. Überhaupt die Tiere: Mag eigentlich jeder Journalist gern und das aus einem ganz simplen Grund: Unsere Leserinnen und Leser lieben Artikel über Tiere. Deshalb Servus Knicksy, altes Staudenkänguru. Zu gern wüsste ich, was aus Dir geworden ist: Waren Wolf, Luchs oder doch ein Auto Dein Ende?

Ich durfte in den vergangenen zwölf Jahren vielen beeindruckenden Menschen begegnen. Berührt haben mich vorwiegend die, die anderen helfen. Gudrun Krumschmidt mit ihren Selbsthilfegruppen für Krebskranke zum Beispiel oder Rudi Tausend. Der Bayern-Rudi hat es geschafft, aus einem Fußball-Fanclub eine Wohltätigkeits-Organisation zu machen. Inge Herz schließlich, die zierliche Frau mit dem Löwenmut. Die Dinkelscherberin ist so etwas wie die Mutter Courage von schwarzafrikanischen Asylbewerbern und schert sich wenig drum, wenn sie aneckt.

Corona, Hass und Hysterie

Auch Journalisten gewinnen nicht immer den Beliebtheitspreis. Wer das will, ist falsch in diesem Job. Welches Misstrauen, welche Ablehnung meinen Kollegen und mir in der Coronapandemie entgegengeschlagen hat, war dann doch gelegentlich schwer zu verdauen. Gut im Gedächtnis ist mir noch eine Spaziergänger-Demo in Schwabmünchen. Der Ton und die Begegnungen dort waren überwiegend freundlich. Umso frappierender waren dann der Hass und die Hysterie, die einem von zum Teil den gleichen Menschen in den einschlägigen Gruppen in den sozialen Netzwerken entgegenschlugen. Heute noch frage ich mich, was war echt und was war Maske? Das zivilisierte Auftreten im persönlichen Gespräch oder das vernunftbefreite Wutbürgertum, das in diesen Internet-Foren offenbar zum guten Ton gehört?

Was ich wirklich nie vergessen werde, ist das Ende eines brütend heißen Stadtfestnachmittags in Neusäß, der jäh umschlug in ein Inferno. Ein Tornado fegte über die Stadt und wir mittendrin in einem Zelt, durch das bald auf Kniehöhe das Wasser rauschte. Die Computer haben wir damals gerettet, den Dienstwagen begrub ein Baum unter sich und noch heute erscheint es mir wie ein Wunder, dass es damals keine Verletzten gab.

Kinder, wie die Zeit vergeht: Christoph Frey vor zwölf Jahren, als er in der Redaktion Gersthofen anfing. Foto: Marcus Merk

Jetzt aber Schluss mit alten „Kriegsgeschichten“ und zurück zur Frage: Was bleibt? Unter dem Strich eine Menge schöner Erinnerungen und lehrreicher Erfahrungen. Nicht jede hätte ich machen müssen, Schwamm drüber. Und was bleibt von mir?

Ein Stein bleibt in der Redaktion

Ganz konkret ein Riesen-Stein, den man nur mit Mühe in die Höhe lupfen kann. Das Trumm war Bestandteil der alten Autobahnbrücke bei Adelsried. Als diese dem A8-Ausbau weichen musste, haben wir die schönsten Steine für die Kartei der Not versteigert. War ein großer Erfolg damals und einen Stein erstand ich für die Redaktion. Da bleibt er jetzt.

Info: Der bisherige Redaktionsleiter Christoph Frey wechselt zum 1. September in das Münchner Büro unserer Zeitung. Die Redaktionen Schwabmünchen und Gersthofen werden jetzt kommissarisch von Max Czysz geleitet.