Wer hat beim Sportfest ein Ebike gestohlen?

Beim Sportfest in Fischach ist am Samstagabend ein Ebike gestohlen worden. Ein Mann hatte die Veranstaltung am Buschelberg besucht und dort sein Rad, Herstellers Himiway, Typ Zebra in weiß, abgestellt.

Als er damit nach Hause fahren wollte, war es verschwunden. Der Besitzer erstattete erst jetzt Anzeige, da er hoffte, dass das Fahrrad nur von jemandem „ausgeliehen“ wurde und es vielleicht wieder auftauchen könnte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf laut Polizei auf rund 2300 Euro. (AZ)