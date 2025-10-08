Pflücken erwünscht: In Gabelbach entsteht eine Streuobstwiese

Die Marktgemeinde Zusmarshausen hat eine Streuobstwiese anlegen lassen. Sie befindet sich an der Verbindungsstraße zwischen Gabelbach und Fleinhausen auf Höhe der Abzweigung nach Steinekirch. Die Gärtnerei Dorner aus Welden hat dort sechs Apfelbäume der Sorten Jonagold, Rubinette und roter Boskoop gepflanzt. Im kommenden Jahr werden die Bäume mit einem entsprechenden gelben Band versehen und damit zur Ernte für alle freigegeben.

Beitrag zur Artenvielfalt

Streuobstwiesen leisten einen bedeutenden Beitrag zur Artenvielfalt und Biodiversität und stellen für Honig- und Wildbienen eine wichtige Nahrungsquelle dar. Zudem bieten die Bäume sowie die extensiv bewirtschaftete Kräuter- und Blumenwiese Nist- und Unterschlupfmöglichkeiten für zahlreiche Insektenarten.

Sobald die Bäume Früchte tragen, dürfen diese im Wege der Aktion „Gelbes Band“ von der Bevölkerung abgeerntet werden. Da auf Ökokonto- und Ausgleichsflächen die Verwendung von Pestiziden und chemischen Düngemitteln untersagt ist, handelt es sich um beste Bio-Äpfel.

Zusmarshausens Erster Bürgermeister Bernhard Uhl freut sich, dass somit sowohl die Natur als auch die Bevölkerung von der neuen Streuobstwiese profitieren können und ergänzt: „Mit solchen Maßnahmen können wir die Ökologie verbessern und tragen so in kleinen Schritten zum Klimaschutz bei. Dafür müssen wir alle die Verantwortung übernehmen.“

Bei der ab 2026 möglichen Ernte sollen die Nutzer darauf achten, sich achtsam gegenüber der Natur zu verhalten und das Eigentum anderer zu respektieren. Es sollte sich von selbst verstehen, behutsam mit den Obstbäumen umzugehen, nicht auf sie zu klettern und keine Äste abzureißen. Der Markt Zusmarshausen appelliert an die Bürger: „Ernten Sie möglichst nur, was in Reichweite hängt, oder lesen Sie Früchte vom Boden auf. Und ernten Sie nur so viel, wie Sie tatsächlich verbrauchen können.“ (AZ)

