In Gablingen flippt laut Polizei ein Betrunkener aus und wehrt sich gegen Helfer

Gablingen

Betrunkener liegt nachts mitten auf der Straße

In Gablingen-Siedlung lag mitten in der Nacht ein Mann auf der Straße. Doch helfen lassen wollte er sich nicht, im Gegenteil. Er flippte völlig aus.
    • |
    • |
    • |
    Mitten in der Nacht musste die Polizei bei Gablingen-Siedlung einen 25-jährigen Radfahrer suchen, der zuvor ausgeflippt war.
    Mitten in der Nacht musste die Polizei bei Gablingen-Siedlung einen 25-jährigen Radfahrer suchen, der zuvor ausgeflippt war. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Auf der Straußstraße in Gablingen-Siedlung hat ein Autofahrer am späten Sonntagabend um 23.10 Uhr einen Mann entdeckt, der mitten auf der Straße lag. Der Autofahrer stieg aus und wollte dem anderen helfen. Doch der Liegende beschimpfte seinen Helfer wüst und beleidigte ihn.

    Der Mann beschimpfte seinen Helfer wüst und beleidigte ihn

    Dann griff er zu einem Gaststättenschild, das er zuvor gestohlen hatte, und schlug damit nach dem Autofahrer. Als ihm das nicht gelang, warf der Angreifer nach Angaben der Polizei das Schild auf das Wagendach des Zeugen. Dann rappelte sich der Mann hoch, stieg auf sein Rad und floh.

    Der Mann war zu betrunken für einen Alkotest

    Doch die Polizei entdeckte den Radfahrer, einen 25-Jährigen, schon kurz darauf. Allerdings war der junge Mann so betrunken, dass kein Alkotest mehr möglich war. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst. Denn Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)

