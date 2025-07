Stoppelfeld fängt Feuer: Schaden rund 2000 Euro

Ein 73-jähriger Landwirt hat am Montag in Gablingen gemäht. Um 15.40 Uhr entdeckte er im Rückspiegel seines Mähdreschers plötzlich Rauch. Vermutlich durch Funkenflug, von der Maschine ausgehend, entzündete sich das Stoppelfeld. Die Feuerwehren aus Gablingen und Achsheim rückten an, um das Feld abzulöschen. Nach Auskunft der Polizei brannte rund ein Hektar ab. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro. (AZ)

