Aus einer Sandkastenfreundschaft wurde in Meitingen die Liebe fürs Leben

Auf 60 gemeinsame, glückliche Ehejahre blicken in diesen Tagen Franz und Elisabeth Schaffer (geborene Rieger) zurück. Zusammen mit vielen Gästen haben sie nun in Meitingen Diamantene Hochzeit gefeiert.

Das Jubelpaar wuchs gemeinsam in der örtlichen Gregor-Probst-Straße auf. Die Jubilarin erzählt: „Wir haben schon im Sandkasten zusammen gespielt, ehe der Kontakt in der Jugend- und Ausbildungszeit dann etwas verloren ging.“

Hochzeit in der St. Wolfgangskirche

Franz Schaffer absolvierte zu dieser Zeit in der damaligen Firma Siemens Plania eine Ausbildung zum Schlosser, seine künftige Gattin war in einem Geschäftshaushalt in Pfronten im Allgäu tätig. Beide waren jedoch in der katholischen Jugend aktiv tätig und trafen sich immer wieder an ihren „Heimatwochenenden“ bei verschiedenen Veranstaltungen in Meitingen. Im Lauf der Jahre wurde aus der Freundschaft eine große Liebe. Am 31. Juli 1965 gab sich das Paar in der Meitinger St. Wolfgangskirche vor Pfarrer Johann Radinger das Ja-Wort fürs Leben. Über 40 Jahre war das Ehepaar in St. Wolfgang als Mesner aktiv.

Gemeinsam wurde mit viel Fleiß und Freude in der Ludwig-Thoma-Straße ein Eigenheim gebaut, in dem beide seit ihrer Hochzeit leben. Mittlerweile bereichern drei Kinder und sieben Enkelkinder das Familienleben.

Franz Schaffer arbeitete bis zum Ruhestand in der Firma SGL, zuerst als Schlosser und später als Betriebsratsvorsitzender. Elisabeth Schaffer ist schon immer eine leidenschaftliche Köchin und Bäckerin und verwöhnt die Großfamilie mit ihren Gerichten und Kuchen.

Nach wie vor sind die beiden aktiv im Gesellschaftsleben

Die beiden rüstigen Rentner werkeln gemeinsam in ihrem gepflegten Garten, unternehmen gerne Radtouren oder spielen mit Vorliebe Rommee. Im gemeindlichen und kirchlichen Leben in Meitingen sowie bei verschiedenen Veranstaltungen der örtlichen Vereine sind die Eheleute gern gesehene Besucher und Gäste.

Zum Gratulantenkreis beim Hochzeitsjubiläum von Franz und Elisabeth Schaffer gehörten neben der Familie auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl und Angela Storr von der Pfarrei St. Wolfgang. Postalische Glückwünsche übermittelten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Augsburger Landrat Martin Sailer. (Peter Heider)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!