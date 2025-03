21-Jährige wird beim Ladendiebstahl erwischt

Eine 21-Jährige war am Montag in Neusäß in einem Verbrauchermarkt in der Daimlerstraße einkaufen. Laut Polizei verließ sie um 16 Uhr das Geschäft. Doch nach der Kasse schlug die Diebstahlsicherung an. Mitarbeitende hielten die junge Frau auf. In der Tasche der 21-Jährigen tauchten Waren im Wert von rund 120 Euro auf, vor allem Hygieneartikel. Die junge Frau erhielt eine Anzeige wegen Landesdiebstahls und Hausverbot. (corh)

