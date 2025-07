Unbekannter schlägt ein Loch in die Karosserie eines Autos

Ein weißer Mercedes der C-Klasse stand von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, auf einer Wiese am Rand der Mexiko-Party in Ried. In dieser Zeit hat jemand laut Polizei ein Loch in das Auto geschlagen. Es soll zwei Zentimeter groß sein und sei in der Beifahrerseite nahe dem Rücklicht durch das Karosserieblech gegangen. Der Frau, der das Auto gehörte, entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)

