Ein überraschendes Erbe sorgt in Siegertshofen für mächtig Wirbel

Nach einem Jahr Pause meldeten sich die Theaterfreunde aus Siegertshofen spielsicher und heiter zurück: Mit „Da Haftlmacher“ von Lieblingsautor Peter Landstorfer hat das Ensemble bei seiner 20. Aufführung wieder ein glückliches Händchen für hintersinnigen Humor und kleine Lebensweisheiten bewiesen. Mit sehr unterschiedlichen Charakteren, perfekt besetzt und mit viel Herzblut gespielt, sorgten die zehn Akteure am Premierenwochenende für beste Stimmung im urigen Vereinsheim.

Die Komödie „Da Haftlmacher“ dreht sich um menschliche Eigenheiten, Geld und die wahren Werte im Leben. Schon in der ersten Szene, als sich in der Dorfwirtschaft nach und nach die Trauergäste einfinden, branden die ersten Lacher auf. Mit teils makabrem, teils derbem Witz wird getratscht.

Wer gewinnt den Wettstreit zwischen Stammtisch und Frauen?

Dann erscheint der Pfarrer, hochwürdig von Dirk Gerlach gespielt, mit einer Tasche des verstorbenen Haftlmachers Korbinian Hackl. In der Tasche befinden sich 200.000 Mark und ein Brief, in dem der Schneidermeister zu einem Wettstreit zwischen seinen Stammtischfreunden und den örtlichen Frauen aufruft. Wer das Geld gewinnen will, muss seine kleinen Eigenheiten ablegen. Gelingt es keiner Seite, soll der Pfarrer das Geld den Armen der Gemeinde zukommen lassen. Als Schiedsrichter sorgt er fortan für Ordnung, oder versucht es zumindest. Schnell entwickelt sich ein heiteres Kräftemessen zwischen den beiden Lagern.

Hansjörg Erlinger überzeugt als Wirt Hans Schredl, der in seiner Ehe wenig zu melden hat und ehrfurchtsvoll die Kommandos seiner Frau Gusta, wunderbar resolut von Brigitte Karlinger gespielt, ausführt. Benni Wiest gibt den heimatverbundenen und schüchternen Kohlenhändler Peter Aschenbrenner, während seine Gattin Briketta liebend gern in alten Kleidern herumläuft. Tamara Weber debütiert dabei gekonnt auf der Siegertshofer Bühne.

Für mehrere Lacher sorgt Brigitte Köbler als Hebamme Musch Nabler, die lieber mit derber Wortwahl als mit gepflegtem Ausdruck glänzt. Marion Kleber blüht als liebestolle Metzger-Witwe Lorelei Bremsinger auf, die ihre Augen auf so ziemlich jedes männliche Wesen geworfen hat. Tobias Karlinger amüsiert als Schweinezüchter Schorsch Schwartl, der passenderweise leberkäsabhängig ist. Dazu kommt dann noch der spielsüchtige Ludwig Zinker, den Peter Platten in seiner urigen Art verkörpert.

Plötzlich geistert der Haftlmacher selbst herum

Eigentlich scheinen die Bedingungen lösbar und sowohl die Frauen als auch die Männer sind siegessicher. Was anfangs wie ein harmloser Wettstreit beginnt, wird bald zum raffinierten Belauern samt kleiner Täuschungen. Und so geistert auch noch der Haftlmacher Korbinian selbst, gespielt von Stephan Fischer, auf der Bühne, um die Männer und Frauen an die Regeln zu erinnern. Wer letztlich das Rennen um die 200.000 Mark macht und seine Eigenheiten ablegt, sei noch nicht verraten. Das Publikum bedankte sich für einen heiteren Abend, der auch mit einigem Lokalkolorit untermalt war, mit langem Applaus.

Hinter der Bühne sorgen Souffleuse Luise Erlinger, Franziska Auer (Inspizienz), Carmen Steinle (Maske), Thomas Köbler und Fabian Kleber an der Technik und viele andere fleißige Hände für einen reibungslosen Ablauf.

Tickets für „Da Haftlmacher“ Für die restlichen Vorführungen am Samstag, 11., Sonntag, 12., Freitag, 17., Samstag, 18. und Sonntag, 19. Oktober. (Beginn freitags und samstags 20 Uhr, sonntags 19.30 Uhr) gibt es noch wenige Restkarten. Kartenvorbestellungen sind Montag bis Freitag 16 bis 19 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr unter Telefon 0157/34098211 möglich.