Zwei Autos müssen nach Unfall abgeschleppt werden

Bei Thierhaupten hat ein 80 Jahre alter Autofahrer laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. Beide Autos stießen zusammen. Der Unfall ereignete sich am Freitag um 9.45 Uhr auf der Staatsstraße 2381. An der Einmündung der Staatsstraße 2045 wollte der Senior in Richtung Thierhaupten abbiegen.

Hoher Schaden bei Unfall in Thierhaupten

Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich kollidierten die Autos. Der jüngere Wagenlenker wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 14.000 Euro. (AZ)