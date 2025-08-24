Icon Menü
In Thierhaupten stoßen zwei Autos zusammen und müssen laut Polizei abgeschleppt werden

Thierhaupten

Zwei Autos müssen nach Unfall abgeschleppt werden

In Thierhaupten sind zwei Wagen zusammengestoßen. Beide Autos mussten danach abgeschleppt werden. Der Unfallschaden ist laut Polizei hoch.
    Zwei Autos musste die Polizei nach einem Unfall bei Thierhaupten abschleppen lassen.
    Zwei Autos musste die Polizei nach einem Unfall bei Thierhaupten abschleppen lassen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Bei Thierhaupten hat ein 80 Jahre alter Autofahrer laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet. Beide Autos stießen zusammen. Der Unfall ereignete sich am Freitag um 9.45 Uhr auf der Staatsstraße 2381. An der Einmündung der Staatsstraße 2045 wollte der Senior in Richtung Thierhaupten abbiegen.

    Hoher Schaden bei Unfall in Thierhaupten

    Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 21-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich kollidierten die Autos. Der jüngere Wagenlenker wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 14.000 Euro. (AZ)

