Das wird eine Show: die Senf-WM in Waltershofen

Dieser Termin zieht Teilnehmende aus ganz Deutschland an. Am Samstag, 19. Juli, findet die dritte Senf-WM in Waltershofen bei Meitingen statt. Wie jedes Jahr, haben sich die Veranstalter auch für diese Weltmeisterschaft im Senf-Essen etwas einfallen lassen. Schließlich soll der Spaß im Vordergrund stehen. Da gehöre eine Show einfach dazu.

Für Moritz Dorfmüller, Veranstalter der Senf-WM, war Senf schon immer wichtig. Eine Breze mit Senf sei jahrelang sein Standardfrühstück im alten Job gewesen, erzählt er. Schnitzel- oder Leberkässemmel mit Senf - „und Senf-Eier, die sind auch wichtig“, sagt Dorfmüller und lacht. Als Teilnehmer sei er bei der WM aber ungeeignet, habe sich herausgestellt. „Ich habe die WM zwar erfunden, war aber gleich draußen. Ich bin nicht dafür geboren.“

Das sind die Regeln der Senf-WM in Waltershofen

Pro Runde müssen fünf Löffel mit je 30 Gramm mittelscharfem Senf verdrückt werden. Wer von zwei Kontrahentinnen oder Gegnern die insgesamt 150 Gramm am schnellsten verschlungen hat, kommt eine Runde weiter. Den Weltrekord mit 5,4 Sekunden stellte Max Braun ebenfalls in Waltershofen auf. „Das schaffe ich nicht“, gibt Dorfmüller unumwunden zu. Er moderiert die WM, führt durch die Show und interviewt die Kandidaten.

40 Anmeldungen seien bereits eingegangen. Gleich nach der WM im vergangenen Jahr habe man die Homepage aktualisiert und die ersten Anmeldungen entgegengenommen. 64 Plätze gibt es insgesamt. Aus dem Augsburger Raum ist unter anderem Titelverteidiger Johannes Hammer dabei. Auch aus Nordrhein-Westfalen und Thüringen kamen Anmeldungen sowie eine aus Finnland. Eine Quali für die WM gibt es laut Dorfmüller nicht. Ein Startgeld reicht.

Icon Vergrößern Das Finale der Senf-WM 2024: Mitveranstalter Moritz Dorfmüller, Weltmeister Johannes Hammer, Zweitplatzierter Raphael Götzfried, Drittplatzierter Max Braun (von links). Foto: Jonathan Lübbers (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Finale der Senf-WM 2024: Mitveranstalter Moritz Dorfmüller, Weltmeister Johannes Hammer, Zweitplatzierter Raphael Götzfried, Drittplatzierter Max Braun (von links). Foto: Jonathan Lübbers (Archivbild)

Eine Teilnahme am Guinessbuch der Rekorde reizt den Veranstalter weniger. „Wir wollen lieber mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, neben mittelscharfem auch scharfen Senf anbieten oder einen Teamwettbewerb.“ Übung das Entscheidende.

Die Senf-WM in Meitingen soll vor allem Spaß machen

Dorfmüller selbst will eine große Show veranstalten, von der auch das Publikum etwas haben soll. Daher ist jeder Teilnehmende aufgerufen, in einem besonderen Kostüm anzutreten. Von verschiedenen Senfmanufakturen in Deutschland lässt sich der WM-Veranstalter verschiedene Sorten schicken, die die Besucherinnen und Besucher probieren können. Im Rahmen einer kleinen Ausstellung sollen die etwa 50 verschiedenen Sorten zu sehen sein. „Meine Freunde und ich sind seit Jahrzehnten große Dart-Fans. So eine Stimmung wie dort bei der WM wollen wir auch. Der Spaß soll im Vordergrund stehen.“

Die Senf-WM in Waltershofen Die dritte Senf-WM beginnt am Samstag, 19. Juli, um 18.30 Uhr am Sportplatz der TSG Lechbruck in Waltershofen bei Meitingen. Hier kann man sich anmelden.