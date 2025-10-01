Betrüger wollen Verein um Geld bringen

Im Briefkasten der Raiffeisenbank Augsburger Land West ist ein Überweisungsträger aufgetaucht. Diesen hatte ein Unbekannter eingeworfen. Laut Überweisung sollte Geld von einem Konto eines Weldener Vereins auf ein Konto überwiesen werden.

Dem Weldener Verein wäre ein vierstelliger Schaden enstanden

Aufmerksame Mitarbeitende der Bank stellten jedoch fest, dass es sich bei dem Überweisungsträger mit Unterschrift um eine Fälschung handelte. Die Bank führte die Überweisung über einen mittleren vierstelligen Betrag nicht aus. Somit entstand dem Verein kein Schaden. (AZ)