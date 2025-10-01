Icon Menü
In Welden sollte ein Verein um eine vierstellige Summe betrogen werden

Welden

Betrüger wollen Verein um Geld bringen

Mit einem gefälschten Überweisungsträger wurde versucht, Geld von einem Weldener Verein abzubuchen. Das teilte die Polizei mit.
    Im Briefkasten einer Bank lag ein Überweisungsträger. Damit sollte Geld von einem Weldener Verein einem Betrüger überwiesen werden.
    Im Briefkasten einer Bank lag ein Überweisungsträger. Damit sollte Geld von einem Weldener Verein einem Betrüger überwiesen werden. Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild)

    Im Briefkasten der Raiffeisenbank Augsburger Land West ist ein Überweisungsträger aufgetaucht. Diesen hatte ein Unbekannter eingeworfen. Laut Überweisung sollte Geld von einem Konto eines Weldener Vereins auf ein Konto überwiesen werden.

    Dem Weldener Verein wäre ein vierstelliger Schaden enstanden

    Aufmerksame Mitarbeitende der Bank stellten jedoch fest, dass es sich bei dem Überweisungsträger mit Unterschrift um eine Fälschung handelte. Die Bank führte die Überweisung über einen mittleren vierstelligen Betrag nicht aus. Somit entstand dem Verein kein Schaden. (AZ)

