vor 16 Min.

In Westendorf war die wilden Weiber los

Unter dem Motto: "Westendorf one - Wir heben ab, in eine andere Galaxie" zogen die Frauen durch die Straßen von Westendorf.

Artikel anhören Shape

Am Altweiberfasching ist keine Krawatte sicher - in Westendorf gingen die Frauen an Weiberfasching noch ein Stückchen weiter.

Unter dem Motto: " Westendorf one - Wir heben ab in eine andere Galaxie" zogen die Damen des katholischen Frauenbunds und des Obst - und Gartenbauvereins Westendorf am gumpigen Donnerstag durch die Straßen von Westendorf. Sie stürmten nicht nur das Rathaus, sondern stoppten auch Autofahrer, die dann nur gegen "Wegezoll" weiter fahren durften.

Themen folgen