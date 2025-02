Wer hat einen Cityroller gestohlen?

Eine 38-Jährige aus Zusmarshausen ist bestohlen worden. Doch weit fuhren die Diebe mit dem gestohlenen Cityroller nicht.

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte am Freitag zwischen 17.15 und 18.15 Uhr einen Cityroller gestohlen. Dieser stand in der Ludwigstraße 7 in Zusmarshausen vor einem Anwesen. Wert: 100 Euro.

Wer hat den Roller in Zusmarshausen gestohlen?

Die Frau, der der Cityroller gehörte, machte sich im Anschluss auf die Suche nach dem Diebesgut. Im Generationenpark in der Arnulfstraße fand sie ihren Roller schließlich wieder. Dort hatte ihn der unbekannte Täter zurückgelassen. Hinweise für den Diebstahl nimmt die Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291 / 18900 entgegen. (corh)