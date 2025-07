Arbeitskräfte aus Kenia: Betreuer sollen Start fern der Heimat erleichtern

Seit längerer Zeit engagiert sich die Stadt Gersthofen in Kenia und will in dem ostafrikanischen Land auch Fachkräfte gewinnen. Im Rahmen der Partnerschaft sollen benötigte Kräfte aus Kenia künftig Teil der Arbeitswelt in Gersthofen und im Wirtschaftsraum Augsburg werden. Damit dieser Schritt gelingt, brauche es engagierte Menschen vor Ort, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Gesucht sind Bürgerinnen und Bürger, die Lust haben, die kenianischen Fachkräfte in den ersten Monaten als Mentorinnen und Mentoren ehrenamtlich zu begleiten.

Ehrenamtliche können sich vor Ort laut einer Mitteilung als Willkommenslotse, Alltagshelfer oder in der 1 zu 1-Betreuung engagieren. Dafür findet am Montag, 28. Juli, ab 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses Gersthofen eine gemeinsame Informationsveranstaltung mit dem SES Senior Expert Service (SES) statt. Ziel ist es die Integration von Fachkräften zu unterstützen und auch ehrenamtliche Experten und Expertinnen ins Ausland zu entsenden.

Expertenwissen in Entwicklungs- und Schwellenländern weitergeben

Der SES ist die führende deutsche Entsendeorganisation für ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte im Ruhestand oder in einer beruflichen Auszeit (Weltdienst 30+). Die Geschichte beginnt 1983 mit dem ersten Einsatz in einer landwirtschaftlichen Kooperative in Brasilien. Mittlerweile ist die Zahl der SES-Einsätze im Ausland auf über 38.000 gestiegen und die Zahl der Einsatzländer auf 170. 2017 hat der SES den Weltdienst 30+ ins Leben gerufen. Der Dienst gibt jüngeren Fachleuten aus allen Branchen die Möglichkeit, professionelles Wissen in Entwicklungs- und Schwellenländern weiterzugeben. (AZ)