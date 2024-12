Die unterschiedlichen Dimensionen von Energie: Neue Ausstellung im Landratsamt Augsburg

Energie ist ein weiter Begriff – wir sind dauernd und ständig von ihr umgeben. Manchmal sieht man sie in Form von Licht oder glühendem Metall. Auch der menschliche Körper lebt von Energie. Die Themenausstellung im Landratsamt Augsburg hat sich genau das zum Thema gemacht: „Energie. Vom Wirken und Werden“ lautet das Motto der aktuellen Ausstellung.

In der neuen Ausstellung im Landratsamt ist auch das Fotokunstwerk "Lichtgeschwindigkeit" von Silvia Kugelmann zu sehen. Foto: Andreas Lode

Acht Künstlerinnen und Künstler stellen hier insgesamt zwölf Werke aus. Ulrich Backmerhoff, Claudia Bläsi, Peter Junghanß, Petra Klos, Silvia Kugelmann, Wolf Noack, Iris Nölle-Wehn und Willee WTH Regensburger konnten die Jury mit ihren Kunstwerken beeindrucken. Diese hängen nun seit November bis zum 27. Juni 2025 im zweiten Stock des Landratsamts Augsburg. Die Themenausstellung zielt darauf ab, die weite Spanne des Begriffs bewusst zu machen. Die Kunstwerke zeigen die unterschiedlichen Bedeutungsebenen. Die Interpretationen der Künstlerinnen und Künstler reichen von der Frage nach Ressourcen über spirituelle Begriffe bis hinzu dem physikalischen Verständnis der Energie.

Von Gewächshäusern zu Waldbränden: Energie in verschiedenen Formen

Iris Nölle-Wehn erklärt, dass sie begeistert sei von der pflanzlichen Welt. „Der Mensch greift in die Landschaft und die Natur ein. Und das hat natürlich Auswirkungen“, erzählt sie, als sie ihr Kunstwerk präsentiert. Ihre Ölgemälde tragen die Namen: „Gewächshaus 1“ und „Gewächshaus 2“. Sie zeigen Laborpflanzen in einem dunklen Raum, der nur schwach belichtet ist. „Hier ist der Gedanke von Abwesenheit der Energie sehr präsent. Pflanzen strecken sich immer in Richtung des Lichts“, erklärt sie.

Petra Klos hat ihr Bild "Kraftfeld" (Acryl auf Leinwand) genannt - was wenig Erklärung benötigt. Foto: Andreas Lode

Künstler Wolf Noack malt überwiegend Meditationsbilder. Sein 180 auf 160 Zentimeter großes Acryl- und Ölpastellgemälde trägt den Namen „Energie aus Meditation“. Benannt hat er das Bild nach dem Gedicht „Nachtgedanken“ von Heinrich Heine. „Das Besondere an meinen Bildern ist, sie haben noch nie einen Pinsel gesehen. Ich male nur mit Lappen oder meinen Fingern“, berichtet er. Gegensätzlich zu seinem Meditationsbild stellt Noack ein weiteres Gemälde mit dem Titel „Zerstörende Energie: Waldbrand“ aus. Mit Kohle und Öl stellt der Künstler in verschiedenen Farben einen tobenden Waldbrand dar und zeigt eine ganz andere Form von Energie, als in seinem blauen, eher ruhigen Gemälde „Energie aus Meditation“.

Ulrich Backmerhoff stellt zwei seiner Werke in der Themenausstellung "Energie vom Wirken und Werden" im Landratsamt Augsburg aus Foto: Carlo Schmitt

Jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegen die Werke von Ulrich Backmerhoff. „Beginn der Zeit“ heißt eines davon. Es zeigt künstlerisch, wie sich der Ozean der Energie in einem Urknall in Licht und Materie verwandelte. „Für mich als Künstler ist es faszinierend, diesen Vorgang in Farben umzuwandeln und ihn zwar nicht begreiflich, aber anschaulich zu machen“, erklärt Backmerhoff.

Ebenfalls in der Themenausstellung "Energie. Vom Wirken und Werden" im Landratsamt Augsburg zu sehen: "Cosmic drops" (Öl auf Leinwand) von Claudia Bläsi. Foto: Andreas Lode

Ausstellung im Landratsamt: Gewaltige Energie im Zeit-Raum Kosmos

Silvia Kugelmann schafft es, mit ihrer Kamera Momente einzufangen, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. „Lichtgeschwindigkeit“ heißt ihr Foto, das sie in der Ausstellung präsentiert. Es zeigt die Milchstraße, und zwar so präzise, dass die Betrachtenden staunen. „Ich bin begeistert von dem Zusammenspiel zwischen Zeit, Licht und Linse“, schwärmt die Künstlerin. Beeindruckt erklärt sie sich außerdem von der gewaltigen Energie im Zeit-Raum Kosmos. „Die Sterne, die man auf der Fotografie sieht, sind teils schon erloschen. Im übertragenen Sinne wird hier eine unfassbare Energie dargestellt“, so Kugelmann.

Die Kulturbeauftragte des Landratsamts, Carin Kaminski, erklärt das Bild "Beginn der Zeit" (Acryl-Mischtechnik auf Leinwand) von Ulrich Backmerhoff. Foto: Andreas Lode

Die Themenausstellung im Landratsamt Augsburg kann zu den regulären Öffnungszeiten des Amtes besichtigt werden. Einmal jährlich wechselt dort im zweiten Stock die Themenausstellung. Die Ausschreibung und Bewerbung beginnt im Sommer, die Eröffnung folgt dann im Herbst.