Eine Schaukel, ein Sandkasten: Spielplätze für Kinder sollten mehr bieten als das

Jüngst mussten sich alle Kommunen notgedrungen mit ihren Spielplatzsatzungen befassen, denn das Bayerische Modernisierungsgesetz zwang die Gemeinden und Städte dazu, ihre Regeln für den Bau von Spielplätzen neu zu verabschieden, wenn sie dazu Vorgaben machen wollten. Sinn der Satzung ist, die Bauherren von Anlagen mit mehreren Wohnungen weiterhin zum Bau eines Spielplatzes oder zur Zahlung einer Ablösesumme zu verpflichten. Dieses Geld kann die Kommune dann dafür verwenden, größere Spielplätze im Ort zu bauen nach dem Motto: Besser ein großer, schönes Spielplatz als drei kleine, lieblose. Auch Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf, der schon viele große Anlagen in der Region entworfen hat und mit seinem Büro seit Jahrzehnten in Neusäß sitzt, schließt sich dieser Auffassung an.

„Einfach drei Spielgeräte in einer Ecke aufstellen, um der Vorschrift Genüge zu tun, das ist nicht gut“, sagt Reinhard Baldauf. Natürlich komme es immer darauf an, wie weit der nächste Spielplatz entfernt ist und auch eine Spielecke für kleinere Kinder könne man durchaus sinnvoll gestalten, aber nicht jeder Bauträger macht sich darüber viele Gedanken „und stellt einfach irgendwas hin“. Dann wäre es doch sinnvoller, die Einnahmen aus der Ablöse - diese haben die meisten Kommunen im Landkreis Augsburg mit 10.000 Euro und mehr festgelegt - für die Gestaltung eines großen, abwechslungsreichen Spielplatzes zu verwenden.

Ein Spielplatz für jede kleine Wohnanlage? Die Meinungen sind unterschiedlich

Deshalb haben in den vergangenen Wochen mehrere Kommunen entschieden: Im Zweifel lieber Geld als monotone Fake-Spielplätze, zumal kleine Sandkisten oftmals nur als Katzenklo dienen. Ob eine Ablöse akzeptiert wird, darüber entscheidet letztlich die Stadt. Heftig umstritten war vielerorts die Zahl der Wohnungen, die eine Spielplatzpflicht nach sich ziehen soll. Augsburg entschied sich kürzlich für die Grenze von sechs Wohneinheiten.

Dass attraktive Spielplätze in vielen Orten fehlen, steht für Landschaftsarchitekt Baldauf außer Frage. „Heutzutage ist es ja anders als noch vor 30 Jahren“, sagt Baldauf. Da wurden die Kinder alleine rausgeschickt zum Spielen, die haben sich dann selbst beschäftigt oder sie sind durchs Viertel gestreift. Heute sind die Kinder meist in Begleitung eines Elternteils auf dem Spielplatz und sollen dort möglichst viel Abwechslung und Anregung erleben. „Es sollte ein Ort für die ganze Familie sein.“

Wasser ist vor allem im Sommer bei Kindern der Renner. Hier ein Archivbild vom Spielplatz in Hammel. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Auch beim Spielplatzbau gilt das Motto der Immobilienbranche „Lage, Lage, Lage“. Damit ist aber eher gemeint, Besonderheiten der Landschaft und des Geländes für den Platz zu nutzen, erklärt Landschaftsarchitekt Baldauf. Das gilt für natürlich vorhandene Hügel und vor allem für das Element Wasser. „Das bietet immer viele Spielmöglichkeiten und ist vor allem im Sommer unschlagbar.“ Ein gutes Beispiel ist der Spielplatz an der Roth in Horgau, der allen Generationen einen hohen Freizeitwert bietet und das natürliche Ufer der Roth nutzt. Auch die Abenteuerspielplatz an der Mühlbachstraße in Neusäß oder in Oberschönenfeld sind gute Beispiele für Spielplätze, wo die Kinder mit Wasser spielen können. „Gut ist immer, wenn die Kinder Kooperationen beim Spielen bilden können“, erklärt Baldauf: Der eine bedient oben die Wasserpumpe, die andere schöpft unten das Wasser ab. Zusammen mit Sand gibt das eine unschlagbare Kombination, um im Matsch zu buddeln.

Hinzu komme die wichtige Rolle beim Hitzeschutz, erläutert der Landschaftsarchitekt. Denn mit Wasser können sich die Kinder in heißen Sommer zusätzlich abkühlen, außerdem müsse beim Spielplatzbau immer an genügend Schatten gedacht werden - idealerweise durch größere Bäume, die bereits vorhanden sind und genügend Schatten spenden können. „Wenn man erst neu anpflanzen muss, dauert es ja 20 Jahre, bis die Bäume groß genug sind, um einen kühlenden Effekt zu haben.“ Vorteilhaft seien auch Blühwiesen und Sträucher im Randbereich und ein Trinkbrunnen. Außerdem müsse auch an die Aufenthaltsqualität für die Begleitpersonen, in der Regeln Eltern, gedacht werden. Wo kein natürlicher Schatten vorhanden ist, das steigen die Kosten. „Sonnensegel sind sehr teuer und zudem müssen sie auch immer bedient werden“, so Baldauf. In einer Kita oder einer Schule sei das kein Problem, aber bei einem kommunalen Spielplatz sei das immer schwierig.

Interaktive Spielgeräte eignen sich für jedes Alter. Foto: Richter Spielgeräte

Einen echten Mehrgenerationenpark plant Baldauf für die Stadt Neusäß im Park des Caritas-Seniorenzentrums Notburgaheim in Westheim, wo sich am Rande des Schmuttertals Menschen jeden Alters aufhalten können. Der Bau soll 2027 starten und sowohl Spielmöglichkeiten für die Kinder als auch Ruheplätze für die Bewohner des Seniorenzentrums bieten. „Eine echte Win-Win-Situation“, sagt Planer Baldauf. Freiluftspiele wie Memory könnten zudem von allen Altersgruppen gespielt werden.

Preisgekrönt ist der inklusive Spielplatz in Oberschönenfeld, den der Bezirk 2021 wiedereröffnete. Foto: Marcus Merk

Ein guter Spielplatz bietet Möglichkeiten für alle Formen der Bewegung: Klettern, Hüpfen, Rennen, Kriechen und Springen. Und idealerweise genügend barrierefreie Spielmöglichkeiten auch für Kinder mit Behinderung wie in Oberschönenfeld, wo der inklusive Park 2021 eröffnet wurde oder dem inklusiven Spielplatz, den Baldauf gerade für das neue „Brückenhaus“ des Bunten Kreises in Stadtbergen plant, ein teilstationäres Hospiz für schwerkranke Kinder.

Robuste Materialien halten Vandalismus besser stand

Ein großes Thema beim Spielplatzbau und bei der Auswahl der Materialien ist auch immer die Zerstörung durch Vandalismus. „Hier gibt es große Fortschritte, was die Materialien angeht“, erklärt der Landschaftsplaner. Sie sind zwar meistens etwas teurer, dafür aber sehr robust und langlebig. So sei man dazu übergegangen, bei den Sitzbänken die Sockel aus Beton zu bestellen und die Sitzauflage ist dann aus Hartholz wie Robinie. Schmierereien und Graffiti können von speziellen Edelstahl-Oberflächen leichter entfernt werden, es gibt nicht brennbare Kunststoffe und Spielgeräte aus Stahl sind quasi unzerstörbar.