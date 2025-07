Großes Interesse an der Arbeit im Industriepark

Zum Ausbildungstag im Industriepark Gersthofen kamen mehr als 100 Besucher. Sie nutzen die Gelegenheit zum Anschauen und Ausprobieren und vor allem zum persönlichen Gespräch mit dem gesamten Ausbildungsteam.

Die Azubis waren dabei sehr engagiert bei der Sache: Sie stellten ihre Arbeitsplätze vor, beantworteten Fragen und führten im Lehrlabor kleine Experimente durch. Die angehenden Köche des Betriebsrestaurants im Industriepark kümmerten sich um das leibliche Wohl der Gäste. Ein Geschicklichkeitsspiel rundete das Angebot ab – wer den „Heißen Draht“ erfolgreich bewältigt hatte, konnte sich über einen kleinen Gewinn freuen.

Neben der MVV präsentierten sich auch die Firmen Clariant, Bilfinger und Indorama als Ausbildungsbetrieb bzw. als der potenzielle Arbeitgeber, bei dem die Azubis nach der Ausbildung eine Anstellung finden können. Bei Clariant konnten die Gäste zudem an geführten Betriebsbesichtigungen teilnehmen und so die Chemie-Arbeitsplätze vor Ort kennen lernen, was die Besucherinnen und Besucher rege nutzten. „Das Ausbildungsteam, unsere Azubis und unsere Partnerfirmen haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt und eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt“, lobte MVV-Geschäftsführer Holger Amberg. . „Besonders gefreut haben wir uns über das große Interesse der Besucherinnen und Besucher an unserem Ausbildungszentrum und an den Betriebsführungen.“ Mit mehr als 100 Auszubildenden ist die MVV Industriepark Gersthofen GmbH einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg und bildet die Nachwuchskräfte für die im Industriepark angesiedelten Firmen aus. Auch der Startschuss für die neue Bewerbungsrunde ist gefallen, Bewerbungen für September 2026 können schon eingereicht werden. (AZ)

