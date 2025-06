Ballonmuseen in Gersthofen und Amerika wollen zusammen arbeiten

Das Ballonmuseum Gersthofen freute sich über internationalen Besuch aus New Mexico: Nan Masland, Leiterin des Anderson Abruzzo Albuquerque International Balloon Museum, und Lynne Newton, Ausstellungskuratorin des Museums, schauten im Gersthofener Ballonmuseum vorbei.

Der Besuch fand im Rahmen einer Deutschlandreise der beiden amerikanischen Museumsexpertinnen statt, die neben dem Ballonmuseum Gersthofen auch das Unternehmen Ballonbau Wörner in Augsburg besuchten. Der fachliche Austausch zwischen den beiden Institutionen offenbarte beeindruckende Parallelen: Sowohl Albuquerque als auch Gersthofen blicken auf eine lange Geschichte und Tradition in der Ballonfahrt zurück. Beide Museen sind etwa gleich alt – das Ballonmuseum Gersthofen wurde 2003 eröffnet, das Albuquerque International Balloon Museum folgte 2005 – und erzählen jeweils die Geschichte der Ballonfahrt mit ihren spezifischen regionalen Schwerpunkten.

Der Fokus im Museum Gersthofen liegt auf Gasballons

Während sich das amerikanische Museum vorwiegend auf Heißluftballons konzentriert, liegt der Fokus in Gersthofen auf Gasballons. Albuquerque ist weltbekannt für seine spektakuläre Balloon Fiesta, die jährlich Anfang Oktober stattfindet. Diese neuntägige Veranstaltung hat sich seit ihren bescheidenen Anfängen mit nur 13 Ballons im Jahr 1972 zum größten Ballonfestival der Welt entwickelt und zieht heute über 500 Heißluftballons an. „Der Austausch mit unseren Kolleginnen aus New Mexico war außerordentlich bereichernd“, erklärt Kathrin Dürr, Museumsleitung in Gersthofen. „Trotz der geografischen Entfernung verbindet uns die gemeinsame Leidenschaft für die Ballonfahrt und deren Geschichte.“

Beide Seiten signalisierten großes Interesse, den Dialog fortzusetzen und eine engere thematische Vernetzung zu prüfen. Eine Einladung zu einem Gegenbesuch in Albuquerque wurde bereits ausgesprochen. Der internationale Besuch unterstreicht die Bedeutung des Ballonmuseums Gersthofen als wichtige Institution in der weltweiten Ballonfahrt-Community und festigt dessen Position als Kompetenzzentrum für die Geschichte der Gasballonfahrt. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!