Bahnausbau: Der Staudenbahn-Verein hat viele Fragen zu den Trassen

Die Staudenbahn steht vor ihrer Reaktivierung. Der Vorsitzende des Trägervereins erklärt, was der Ausbau der Strecke Ulm-Augsburg für das Projekt bedeutet.

Herr Böck, im Moment wird in vielen Gemeinden des Landkreises im Westen von Augsburg über die verschiedenen Varianten für den Ausbau der Fernverkehrsstrecke Ulm-Augsburg gesprochen. Welche Variante wäre denn für die Interessen der Staudenbahn die beste?



Josef Böck: Meiner Meinung nach ist es noch viel zu früh zu sagen, welche Variante überhaupt die beste ist. Auf jeden Fall hätten wir als Staudenbahn-Schienenweg Trägerverein noch eine Reihe von Fragen, vor allem zur blaugrünen Variante, also dem Ausbau der Bestandsstrecke. Ich habe die Fragen auch an Projektleiter Markus Baumann von der Deutschen Bahn gestellt, aber noch keine Antwort bekommen.

Und wie geht es jetzt weiter?



Böck: Landrat Martin Sailer hatte alle betroffenen Gemeinden gebeten, ihm die offenen Fragen zu schicken. Vielleicht können wir über diesen Weg unsere Antworten bekommen.

Warum ist die Reaktivierung der Staudenbahn denn überhaupt vom Ausbau der Fernverkehrsstrecke betroffen? Ab Gessertshausen hat die Staudenbahn doch ohnehin eine eigene Trasse.



Böck: Vorweg will ich sagen, dass die Gemeinden an der Staudenbahn durchaus für den Ausbau für den Fernverkehr sind. Doch sollte es die blaugrüne Variante werden, dann hätte der angestrebte Deutschlandtakt durchaus Auswirkungen auf die Staudenbahn. Deshalb wollen wir unter anderem wissen, wie viele Fern-, Nah- und Güterzüge aktuell und nach dem Ausbau von Stuttgart 21 auf der Strecke fahren sollen. Die Staudenbahn soll sich ja auch in den Takt auf dem Nahverkehrsgleis einfügen. Das Gleiche gilt auch für den Ausbau einer anderen Variante. Auch dann ist es für uns wichtig zu wissen, wie viele Zugpaare auf dem Bestandsgleis geplant sind und ob bei diesem Takt eine Einbindung der Staudenbahn überhaupt möglich ist. Die Politik fordert beim Klimaschutz eine stärkere Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn. Kann dieser auf der blau-grünen Variante ohne Nachteile beim Nahverkehr auch bewältigt werden?

Dabei geht es um acht Zugpaare pro Tag.



Böck: Aktuell ja. Aber sollte die Staudenbahn ein Erfolg werden, wäre dann auch ein Takt von, sagen wir, bis zu 20 Zugpaaren möglich? Könnten die dann problemlos durchgebunden werden?

Also geht es hauptsächlich um organisatorische Fragen?



Böck: Die Sache hat auch einen technischen Aspekt. Sollte blaugrün als Variante kommen, dann führen die Fernverkehrsgleise im Bahnhof Gessertshausen zwischen den heutigen Gleisen 1 und 4 hindurch, so zumindest unser Stand. Bleibt dann über Gleis 1 genügend Spielraum für einen Takt in Richtung Langenneufnach oder Augsburg? Und sollten die Fernverkehrsgleise verlegt werden - muss dann auch der Bahnhofsbereich in Gessertshausen komplett umgestaltet werden?

In einigen betroffenen Gemeinden und der Stadt Neusäß taucht nun die Frage auf, ob an der gemeinsamen Resolution mit dem Kreistag festgehalten werden soll. Darin wird der Ausbau der Bestandsstrecke bevorzugt. Diedorf ist nicht mehr dabei, Gessertshausen war gar nicht eingestiegen. Wie stehen Sie heute zu diesem Beschluss?



Böck: Vor zwei Jahren sind wir noch von einem dreigleisigen Ausbau mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern im Fernverkehr ausgegangen. Jetzt geht es um einen viergleisigen Ausbau mit einer Spitzengeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern. Insofern: Die damalige Zustimmung zur Resolution erfolgte unter anderen Vorzeichen. Wir sollten die Resolution jetzt differenziert betrachten.

50 Bilder 100 Jahre Staudenbahn Foto: Wilhelm Unfried

Auf die Reaktivierung der Staudenbahn könnten nun ja noch ganz andere Schwierigkeiten zukommen. Die Stauden-Verkehrs-GmbH (SVG), die unter anderem in der Vergangenheit die Ausflugsfahrten mit der Staudenbahn organisiert hat, ist insolvent. Zum Firmengeflecht gehört auch die Betriebsgesellschaft (BBG) für die Staudenbahn, die wichtig für die Reaktivierung ist. Fürchten Sie eine Beeinflussung des Projekts?



Böck: Zunächst mal vorweg: Der Staudenbahn-Schienenweg-Trägerverein (SST), der sich hauptsächlich aus den anliegenden Gemeinde zusammensetzt, ist kein Gesellschafter der SVG und der BBG-Stauden. Eine eventuelle Insolvenz einer der beiden Gesellschaften habe ich als 'Worst Case' in den letzten Monaten schon mit mehreren an der Reaktivierung Beteiligten angesprochen. Alle gehen davon aus, dass eine Insolvenz die Reaktivierung nicht beeinflussen wird.

Zur Person: Josef Böck war von 1990 bis 2020 ganze 30 Jahre lang Bürgermeister von Langenneufnach. Zur jüngsten Kommunalwahl hatte sich der heute 63-Jährige aus dem politischen Geschäft zurückgezogen. Dem Staudenbahn-Schienenweg Trägerverein steht er jedoch weiterhin, wie seit dessen Gründung im Jahr 2000, vor.