vor 54 Min.

Bei ihm ist der Brandner Kaspar ein Musicalheld: Christian Auer im Interview

Eine Neuinszenierung des Musicals über den Brandner Kaspar ist an Silvester in der Stadthalle Neusäß zu sehen.

Plus Der Mann, der dem Tod beim Kartenspiel austrickst, hat den Komponisten Christian Auer immer fasziniert. Nun bringt er ihn im Musical in die Stadthalle Neusäß.

Von Gerald Lindner

Herr Auer, seit der Corona-Pandemie ist der Kulturbereich in eine Krise geraten… die Zuschauerzahlen lassen vielfach immer noch zu wünschen übrig.



Christian Auer: Das ist inzwischen ein großes Problem. Kürzlich habe ich mir das neue Programm von Luise Kinseher in München angesehen. Früher wären alle 17 geplanten Vorstellungen schon im Vorfeld ausverkauft gewesen. Dieses Mal gab’s selbst bei dieser renommierten Kabarettistin noch Karten an der Abendkasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

